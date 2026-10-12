Ley de Tierras: el oficialismo da un giro a su estrategia y apunta contra una parte del DNU 70/2023

El Gobierno inicia esta semana el debate formal del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, con el capítulo de Discapacidad como condición de los aliados para acompañar el proyecto. La primera reunión de comisión será con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, mañana a las 13, según pudo confirmar El Cronista.

El funcionario ya abrió la negociación el jueves pasado a las 17.30 en una reunión a puertas cerradas con diputados de los bloques aliados. Esa reunión duró dos horas en el Palacio Legislativo y marcó el arranque de las conversaciones con los legisladores dialoguistas.

Según supo El Cronista, Guberman les mostró a los aliados que están las planillas con las partidas para Discapacidad en el Presupuesto , pese a que en el proyecto había un capítulo entero dedicado a modificar el sistema de prestaciones.

Las reuniones informativas de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch tienen previsto extenderse hasta fines de mes, con cinco encuentros. La estrategia del oficialismo prevé dictaminar el 28 de octubre e ir a sesión recién en noviembre .

Para esa fecha, la Casa Rosada espera recibir en Diputados la media sanción del Senado a la reforma electoral, ya que el acuerdo por las PASO y el Presupuesto forman parte de una misma negociación con los gobernadores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participará esta semana en Bangkok, Tailandia, de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se extienden del 12 al 18 de octubre.

Luis Caputo, con gobernadores

A su regreso, Caputo se sumará a las reuniones con los jefes provinciales para negociar el Presupuesto 2027. La ronda con los mandatarios provinciales está a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que comenzó una serie de encuentros los aliados para, en tanto, ir definiendo los acuerdos por la reforma electoral.

El proyecto

El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PBI de 4%, una inflación de 18% acumulada a diciembre y una suba del salario promedio de 25,4% . El texto prevé además superávit financiero, en línea con la meta fiscal que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión. El proyecto fija además un tipo de cambio de $ 1.847,60 para diciembre de 2027.

El Ministerio de Economía calcula necesidades de financiamiento en moneda extranjera por US$24.900 millones para el año próximo. El Tesoro prevé comprar US$4.900 millones al Banco Central e incorporó US$1.500 millones por venta de activos.

Junto con Discapacidad, el financiamiento universitario aparece como el otro foco de conflicto en el Congreso. Los gobernadores, por su parte, siguen con atención los fondos para obra pública y las deudas con las cajas previsionales.

El capítulo VI

El punto central de la negociación es el capítulo VI del proyecto, dedicado a Discapacidad. El texto que envió el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre eliminaba la actualización automática del nomenclador de prestaciones y endurecía el acceso a las pensiones no contributivas.

Las organizaciones del sector y los bloques opositores cuestionaron además el esquema de indexación trimestral de las prestaciones y la propuesta de reemplazar el nomenclador por una negociación libre entre las personas con discapacidad, las obras sociales y las prepagas.

La inclusión del capítulo generó resistencia incluso dentro del bloque de La Libertad Avanza, que en ese momento negociaba con los aliados un proyecto propio para reemplazar la ley de emergencia. Ese proyecto finalmente tuvo dictamen de mayoría con 42 firmas, mientras que el dictamen opositor -con la prórroga de la emergencia- reunió 36.

El compromiso que asumió el oficialismo es retirar el capítulo VI del Presupuesto antes del inicio de las reuniones informativas e incorporar al proyecto el texto acordado en comisión . Los aliados reclaman además una terminología común entre ambas normas y precisiones sobre los montos asignados a prestaciones y pensiones.

Argentina Federal, uno de los bloques clave para la mayoría del oficialismo que confluye influencias de Salta y Misiones, firmó el dictamen en disidencia y su jefe de bloque, el misionero Oscar Herrera Ahuad, aclaró en declaraciones radiales que “la firma de un dictamen no es la decisión final”. El diputado condicionó el apoyo a lo que ocurra con las partidas de Discapacidad del Presupuesto y a la aceptación de los cambios por parte del Poder Ejecutivo .

Los diputados que se reunieron con Guberman se encontraron con la contradicción de que, en definitiva, no había nada para recalcular ya que la estructura del Presupuesto contemplaba las prestaciones por Discapacidad -en un gesto que mostró las contradicciones dentro de la propia estructura del proyecto-.

El arranque del Presupuesto 2027 definirá, así, el futuro de los acuerdos del oficialismo con la oposición de cara a la sesión que esperan para el 21 de octubre, con los dictámenes de Discapacidad y Endeudamiento. La oposición, en tanto, buscará sancionar sus propuestas sobre estos temas junto a la derogación del DNU 70 en una sesión este jueves, que por ahora no tiene quórum.