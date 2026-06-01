El Gobierno postergó hasta julio el aumento del impuesto a los combustibles

En esta noticia Aumento a los combustibles: qué dispuso el Gobierno con los impuestos

Este lunes, el Gobierno volvió a postergar el aumento correspondiente de los impuestos a los combustibles líquidos y al CO₂, por lo que, durante junio, el ajuste correspondiente se mantendrá diferido.

La norma se oficializó mediante la publicación del Decreto 405/2026 en el Boletín Oficial, firmado por Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni, que tiene vigencia desde este mismo lunes.

De esta forma, se posterga hasta el 1° de julio la aplicación de los incrementos remanentes en los impuestos que gravan la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoi .

El Ejecutivo busca así atenuar el impacto de la suba del precio internacional del petróleo, que aún se mantiene en niveles cercanos a los u$s100 por barril por la guerra en Medio Oriente.

Aumento a los combustibles: qué dispuso el Gobierno con los impuestos

La norma publicada este lunes modifica el Decreto 617/2025 con el objetivo de volver a diferir los aumentos pendientes del 2024 y 2025, además de los del primer trimestre del 2026.

Tal como explica la normativa, los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan periódicamente en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

El decreto establece que el incremento total remanente de las actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 surtirá efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil desde el 1 de julio de 2026, inclusive.

Asimismo, sustituye en el Decreto 617/2025 las fechas previstas para los incrementos, programadas entre el 1° y el 31 de mayo de 2026 por el período comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de junio de 2026.

Según los considerados, la medida tiene como objetivo “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. La norma se inscribe en una secuencia de diferimientos que el Ejecutivo viene aplicando desde 2024 para evitar saltos bruscos en surtidor.

Finalmente, la normativa recordó que la actualización trimestral de los montos está a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que debe aplicar las variaciones del IPC.