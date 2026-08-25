El Mundial de futbol se convirtió en un acelerador para las apuestas digitales en México. Durante el campeonato de 2026, el volumen de transacciones del sector creció 431.75% frente a la edición de 2022, de acuerdo con datos internos de STP, institución especializada en pagos e infraestructura transaccional.

El resultado muestra el impacto que tienen los grandes eventos deportivos sobre la actividad de las plataformas de apuestas en línea y confirma la creciente adopción de los canales digitales entre los usuarios mexicanos.

“El balance que deja este campeonato confirma una tendencia que veníamos observando: cada vez más usuarios en México confían en plataformas digitales para realizar sus apuestas, y lo hacen a través de infraestructura de pagos robusta y regulada”, señaló Jaime Márquez Poo, director ejecutivo de Nuevos Negocios en STP.

De acuerdo con el directivo, el comportamiento registrado durante el torneo refleja la madurez que ha alcanzado la industria del entretenimiento digital en México, particularmente en un contexto donde los pagos electrónicos tienen cada vez mayor presencia.

El crecimiento de las apuestas digitales también está relacionado con la expansión del acceso a dispositivos móviles. Según datos citados por STP de Mordor Intelligence, los smartphones y tabletas concentran 63.9% de la actividad del mercado mexicano de juegos de azar en línea.

La población de entre 25 y 40 años representa 49.4% del mercado, mientras que los menores de 25 años constituyen el segmento de mayor crecimiento, con una tasa anual estimada de 16.7% hacia 2031.

El Mundial convirtió a las apuestas en una actividad más visible

El incremento en las transacciones durante el campeonato también estuvo acompañado por una mayor familiaridad de los mexicanos con las apuestas deportivas.

Un estudio de Ipsos México sobre el Mundial 2026 encontró que 40% de los mexicanos encuestados dijo estar muy o algo familiarizado con el mundo de las apuestas. Entre quienes ya conocían esta actividad, 34% afirmó haber participado activamente durante los partidos de fútbol.

Para STP, el comportamiento observado durante el campeonato confirma el papel de los grandes eventos deportivos como detonadores de actividad para las plataformas de apuestas, una tendencia que también se observa a nivel internacional con competencias como el Super Bowl.

La compañía destacó además un incremento en el número de marcas del sector de juegos y apuestas que utilizan su infraestructura de pagos, lo que, desde su perspectiva, apunta hacia una mayor formalización y ampliación de la oferta disponible para los usuarios.

Pagos digitales, pieza clave

El fuerte incremento de operaciones durante el Mundial también puso a prueba la capacidad de las plataformas para procesar grandes volúmenes de transacciones en periodos de alta demanda.

STP señaló que su infraestructura permitió a las empresas procesar las operaciones generadas durante el torneo con velocidad, seguridad y cumplimiento regulatorio, factores particularmente relevantes para una industria que opera bajo supervisión.

El mercado mexicano de juegos de azar en línea se encuentra en expansión. Mordor Intelligence estima que pasará de u$s 0.79 millones en 2025 a 1.09 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesto de 8.6%.

El centro del país concentra 41.3% de la actividad, aunque la región centro-norte presenta un ritmo de expansión más acelerado.

El reto para la industria será ahora convertir el interés que generan los grandes eventos deportivos en una actividad sostenida durante el resto del año.

La mayor adopción de pagos digitales y el crecimiento de nuevos usuarios abren espacio para que las plataformas amplíen su alcance, aunque también elevan la exigencia en materia de seguridad, prevención de fraude y cumplimiento regulatorio.