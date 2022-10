Coloquio de IDEA: el debate de empresarios y funcionarios por la inserción de Argentina en el mundo

La inserción de Argentina en el mundo fue uno de los temas de debate en el 58° Coloquio de IDEA . En el primer panel del segundo día del encuentro, funcionarios y empresarios debatieron sus ideas y coincidieron en la necesidad de tener un tipo de cambio unificado y de salir de las trampas del corto plazo , para tener una mirada que apunte hacia el futuro.

Primero se escucharon las propuestas de Tomás Allende , socio del Estudio Beccar Varela, Laura Barnator , general manager de Unilever para Argentina, Uruguay y Paraguay y Roberto Bouzas , economista y profesor emérito de UdeSA.

"El problema de fondo, en mi interpretación, es que predomina la idea de que hay dos modelos excluyentes en competencia permanente. La dirigencia no ha conseguido resolver este problema, no ha podido construir una propuesta de política que rompa esa idea de que hay dos modelos antagónicos", planteó Bouzas.

"Hay dos precondiciones básicas para la inserción de Argentina en el mundo: una normalización de la situación macro, porque la volatilidad y la falta de estabilidad son perversos para la toma de decisiones, y una buena política de internalización", sugirió el economista.

Laura Barnator propuso por su parte la articulación de la inversión extranjera con los jugadores locales. "Primero traes las inversiones, después hay que cuidarlas. Las inversiones extranjeras no funcionan solas, la cadena de valor es mucha más amplia: genera mejor empleo y trabajo calificado, así como un posicionamiento de la Argentina con mayor valor agregado", observó.

"No existe una política de desarrollo pensando en externo e interno, debe ser integral. Hay que hacer inversiones fuertes y capacitar perfiles para hacerlo", añadió la general manager de Unilever.

Allende, en esta línea, apuntó que "el mundo va hacia una conjunción normativa". "Estamos proponiendo diseñar instrumentos de financiación a largo plazo porque en el mercado vemos una oferta de corto plazo. También crear algún seguro de crédito para que nuestros clientes puedan cumplir con sus compromisos", señaló al añadir que "la previsibilidad te da credibilidad".

Luego fue el turno de debatir ideas entre Ivana Cavigliasso , gerente de calidad de Prodeman, José Ignacio de Mendiguren , secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Claudio Rodríguez , director de IDEA, y Dante Sica , exministro de Producción.



El encargado de abrir la discusión fue de Mendiguren. "Si me quiero insertar al mundo, tengo que generar una macroeconomía que me permita hacerlo . La Argentina siempre fue un país caro para exportar y barato para importar", disparó el industrial.

"Además, si Argentina se quiere insertar, tenemos que debatir con qué modelo: ¿con economía del conocimiento o con una economía primarizada? Argentina hoy exporta a u$s 677 per cápita productos primarios. No podemos vivir solo de esto. Noruega, que es el primer país del mundo exportador de materias primas, lo hace con u$s 14.000 per cápita y Uruguay con u$s 1000. ¿Este modelo es de inserción en el mundo?", cuestionó.

Enseguida tomó la palabra Dante Sica, que destacó que Argentina tiene "una industria bastante más diversificada que la del resto de América latina, pero muy fragmentada". "Tenemos química, farmacéutica, automotriz, tecnológica pero el problema es que no están articuladas entre sí. Tenemos un estado débil que no genera recursos", criticó.



Ivana Cavigliasso, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de tener "reglas claras, un tipo de cambio competitivo y generar alianzas comerciales".

Mientras que Claudio Rodríguez apuntó contra la excesiva burocracia argentina: "Hay un problema burocrático para exportar. El que exporta se siente un ladrón por la cantidad de cosas que hay que hacer".

En esto coincidió Dante Sica, al señalar que "la estructura burocrática argentina está armada sobre el concepto de una economía cerrada". "Hemos generado una burocracia con barreras que complican no a las grandes, que pueden contratar estudios de abogados, sino a las pymes", apuntó.