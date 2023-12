Colectivos: las empresas ponen en duda el pago del aguinaldo de diciembre y se acelera el riesgo de un nuevo paro

Las empresas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advierten por la dificultad para afrontar el pago del medio aguinaldo de diciembre, escenario que de no encontrar solución podría desembocar en un nuevo paro.

Con su fecha límite pautada para el lunes 18, una semana después del ingreso efectivo de las próximas autoridades nacionales, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) gestiona contrarreloj la concreción de una reunión con la administración entrante para abordar la problemática.

"Necesitamos reunirnos con las autoridades entrantes de Transporte básicamente porque hay un camino crítico de acá al cuarto día hábil de enero debido a que hay fuerte vencimiento de obligaciones laborales como el aguinaldo" , señaló el presidente de la cámara que nuclea a las distintas firmas prestadoras de servicios Luciano Fusaro a El Cronista.

Boleto de tren y colectivo: Javier Milei anticipó qué va a pasar con las tarifas del transporte público

Subsidios a los colectivos: antes de irse, el Gobierno gira más dinero a las empresas

A pesar de la última actualización de la estructura "Costos e ingresos" de mediados de noviembre (esquema utilizado para definir el nivel de subsidio), desde AAETA insisten en que los valores permanecen atrasados en hasta un 33%, sin contemplar la corrección del combustible de otro 10% promedio postbalotaje.

"La mitad del costo es laboral: tenemos que pagar salarios el miércoles que viene y aguinaldo el 18; es decir, una vez producida el cambio de gestión. Entonces hoy no tenemos recursos y no sabemos cómo vamos a hacer porque no contamos con una planificación de qué ingresos van a entrar" , sumó Fusaro.

El @MindeTransporte desde el 16/11 actualizó (Res 615/23) la estructura de costos e ingresos del sector, para determinar el nivel de subsidios necesarios. El precio considerado del gasoil es de 362. Abajo la lista de precio que pasaron las petroleras. Este y otros tantos... pic.twitter.com/8sRymmu2Sv November 28, 2023

Además, entre las pautas a abordar con los funcionarios libertarios encabezados por Franco Mogetta, se intentará trazar una hoja de ruta respecto al flujo de pago de los subsidios, costos de insumos y la continuidad o liberación de las tarifas. Desde el 31 de agosto rige la Resolución 501/2023 que suspendió la actualización del boleto de trenes y colectivos en el AMBA en consonancia con el IPC.