El analista Claudio Zuchovicki definió cuáles son las claves para que la economía salga de la recesión y comience finalmente a despegar.

"Acá había que atacar la inflación. El Gobierno vino a hacerlo y una de las consecuencias, o efectos colaterales, de vencer la inflación es la recesión. ¿Cómo salir de ella? Una parte, ojalá sea voluntaria con acuerdo político, con una Ley Bases que permita destrabar la economía real", planteó en su columna por el canal TN.

"La otra, es que para que vos salgas del estancamiento, tiene que crecer el PBI. Y para esto tiene que crecer o el consumo, el gasto público (no desde el Estado), la inversión o las exportaciones e importaciones", agregó inmediatamente.

En este sentido, el especialista señaló que el consumo es difícil que crezca, salvo que el mercado lo impulse mediante créditos. "Ejemplo, la competencia de los bancos no es solo crédito hipotecario", apuntó.

Claudio Zuchovicki definió las claves para que la economía comience a despegar

Luego, distintiguió el gasto público hecho por el Estado del de la obra pública. "Son dos cosas distintas" aclaró y reclamó por una Ley de Inversiones.

"Vos necesitas que venga inversión genuina y que se ahorre toda esa plata, que lo puede hacer el sector privado. Muchas de las obras las hace el sector privado, contra extensión de contratos, contra algún impuesto que no pagas por alguna ley en un momento, o lo que fuera. Bueno, este es el primer punto, pero para eso necesitas sí una Ley Bases porque nadie va a invertir si no hay una ley atrás", se explayó.

Por último, Zuchovicki dijo "me encantaria que nos saquemos las caretas" en materia de corrupción y cuestionó: ¿Por qué no se discute en qué se gastó la plata? ¿Dónde se fue la plata? Porque sino parece que la culpa es del que te prestó, o la culpa es del que creyó en la Argentina, y no es así, se malgastó o la mal administraron".