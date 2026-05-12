En un escenario marcado por la caída del consumo, que se refleja también en bares y locales gastronómicos, cerró definitivamente una reconocida cervecería artesanal en Mar del Plata. Se trata del bar El Refugio, que estaba ubicado en Rodríguez Peña 3002. Tras el cierre, sus bienes fueron subastados a través de internet. La situación se da en un contexto complejo para el sector gastronómico, golpeado por el contexto económico. Desde la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA) sostienen que la actividad sufrió una caída acumulada del 30% en los últimos dos años. La operación estuvo a cargo de Remates Raimondi, que puso en venta desde mobiliario y mesas hasta equipos destinados a la elaboración y distribución de cerveza artesanal. Antes de la subasta, los interesados tuvieron la posibilidad de visitar el lugar para verificar el estado de los artículos en venta. El catálogo elaborado por la firma incluyó barriles, muebles, herramientas de trabajo y distintos elementos propios de este tipo de establecimientos. Los bienes se vendieron tal como estaban, sin ningún tipo de garantía, y el traslado quedó a cargo de cada comprador. Al precio de adjudicación se agregó una comisión del 10% más IVA, y durante la subasta la empresa pudo exigir una seña del 30% del monto de compra, abonada mediante transferencia bancaria inmediata. El cierre del local se da en un contexto complicado para el sector. De acuerdo con información relevada por Noticias Argentinas, la CCAA advirtió que el rubro acumula una retracción del 30% en los últimos dos años: una baja del 20% durante 2024 y un descenso adicional del 10% en lo que va de 2025. La desaceleración de la inflación y la mayor estabilidad cambiaria todavía no lograron traducirse en una recuperación sostenida del consumo minorista. Después de un arranque de año condicionado por la pérdida de poder adquisitivo y el reacomodamiento de precios relativos, las ventas de los comercios PyME continuaron mostrando señales de debilidad, aun cuando algunos sectores encontraron alivio transitorio en promociones, financiamiento y estrategias de descuentos. La tendencia, según reveló el Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), también empezó a reflejar cambios en los hábitos de compra: tickets más chicos, migración hacia segundas marcas, compras diarias y mayor peso de los canales digitales. En la comparación mensual desestacionalizada, el retroceso fue del 1,3%, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre mostró una baja del 3,5%.