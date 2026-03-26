Después de dos años de cierre, la histórica fábrica de cervezas La Virgen volvió a abrir sus puertas en Las Rozas. De esta manera, volvió tanto con su producción artesanal como con sus bares como lugares de encuentro. Se trata de una de las cervecerías más emblemáticas de Madrid, la primera factoría independiente de la capital, que ahora revive con un nuevo nombre, nueva marca y el mismo espíritu artesanal que la convirtió en referente. La reapertura se produce exactamente en el segundo aniversario del cierre. En diciembre de 2023, los responsables de Cervezas La Virgen se vieron obligados a clausurar su fábrica y restaurante en el Polígono Industrial Európolis de Las Rozas por problemas con los permisos urbanísticos. Poco después, en marzo de 2024, cerraron también el resto de sus bares en la ciudad, en donde llegaron a tener hasta seis locales. La situación parecía definitiva, pero un cambio en el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Las Rozas, publicado en junio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, ha permitido resolver los obstáculos administrativos y devolver la vida a la fábrica ubicada en la calle Turín. El nuevo proyecto cuenta con el impulso empresarial de Diego Rombolá, propietario de la Destilería Santa Cruz, especializada en rones y destilados. El empresario decidió perseverar y buscar una solución en lugar de desmantelar y trasladar la fábrica. “La magia de hacer cerveza nos une, y el proyecto nos llena de pasión, y esta nos da fuerzas para superar obstáculos, aunque emprender es muy difícil. Llevamos casi dos años sosteniendo una estructura muy costosa sin generar ingresos, con recursos que se acaban, y hace tan solo unas semanas que tuvimos la conformidad por parte del Ayuntamiento”, explicó en un comunicado. Al frente de la producción estará Jorge Buron, el mismo maestro cervecero que elaboraba las cervezas La Virgen hasta el día del cierre. Buron asume el reto con entusiasmo: “Soy consciente de la enorme responsabilidad que supone liderar la fábrica artesana número uno de España. Ser artesanos, pudiendo combinar procesos tradicionales con tecnología eficiente que garantice la máxima calidad y homogeneidad en la producción, es algo único”. La fábrica reabrió el miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 18:00 horas bajo el nuevo nombre Cerveza Amiga, al que se suma la referencia Cerveza Mad 91. La empresa ha invertido “muchísimo esfuerzo y recursos significativos” para dar continuidad al proyecto y mantener la esencia artesanal que la caracterizaba. Esta reapertura no solo supone una gran noticia para los amantes de la cerveza artesana en Madrid, sino también un ejemplo de resiliencia empresarial. Tras superar un largo calvario administrativo y económico, la antigua fábrica de cervezas La Virgen regresa al Polígono Industrial Európolis con renovada ilusión.