Cerró el retiro voluntario en ARCA: cuánto se achica la planta y cómo impacta

Tras apenas un mes de vigencia, ayer, martes 11 de febrero, cerró el Sistema de Retiro Anticipado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El número de trabajadores que lo habrían tomado y las críticas sobre el costo.

En medio de fuego cruzado, en enero pasado, se comunicó la nueva estructura del organismo que conduce Juan Pazo y que se iba a continuar el proceso para reducir la plata total en 3.200 empleados. Una cifra similar a la que marcó el vocero presidencial Manuel Adorni cuando se disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero esta vez sin la palabra "kirchneristas".

Por medio de la Disposición 3/2025 , se lanzó el Sistema de Retiro Anticipado con 1.500 vacantes para aquellos agentes que cumplieran con ciertos requisitos tales como contar con una edad igual o mayor a 58 años al 31 de diciembre de 2024 o cumplirlos durante y acreditar la prestación de servicios mínima (15 años en el estado).

Según pudo saber El Cronista con fuentes internas, más 800 trabajadores habrían optado por el retiro voluntario. Una cifra que de confirmarse habría dejado 700 vacantes, aunque por ahora no se abriría una nueva oportunidad pese a las versiones que corrieron.

Críticas: por jubilarse y sueldo base

En los primeros días de vigencia del Sistema, este medio, alertó quiénes eran los trabajadores que lo tomaban. "Lo agarraron los que estaban a meses de jubilarse, apenas sumaron 500", comentó una fuente gremial a principios de enero.

Una situación que también fue retratada por otra fuente interna en estricto off. "No es atractivo para casi nadie. Salvo que te falten pocos meses para jubilarte y tenga muchos días de vacaciones no tomados", afirmaron.

Lo que expone un costo para el estado que se podría haber evitado, dado que en la previa del anuncio de disolución de la AFIP y el temor de perder beneficios (como el premio de los 20 sueldos) se adelantaban los trámites de jubilación.

Una situación que reconoció el propio Gobierno durante la presentación de la nueva estructura. "Si bien entre 2019 y 2023 habían ingresado 3.155 empleados con la nueva estructura ya se ejecutaron 1.572 bajas que no serán reemplazadas", afirmaron.

En término de los perjuicios, otro de los cuestionamientos corre por el lado de sueldo base que se estableció para calcular la indemnización: el de diciembre de 2024 , que se pagará en tres cuotas, mensuales, iguales y consecutivas, a abonarse la primera dentro de los 30 días corridos desde el dictado del acto.

Lo que, puertas adentro, reconocen, lo hacía un poco más atractivo para los trabajadores. "Te hacen la indemnización sin aplicar la baja del 0,65% al 0,60% de la Cuenta de Jerarquización (porcentaje de la recaudación)", destacaron.