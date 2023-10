El explosivo cruce entre Fernando Iglesias y Cecilia Moreau: "Macho de vitrina"

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, protagonizó esta tarde un violento cruce con el diputado Fernando Iglesias, al escucharlo decir, sin haber cerrado su micrófono, que era una "pelotuda", por lo que desafío al legislador a que se lo diga "en la cara", tras lo cual lo tildó de "cobarde, misógino y maleducado" y exclamó: "Sinvergüenza serás vos, a mí no me faltás el respeto".

El incidente se produjo durante la sesión especial que, tras lograr quórum, se debaten los proyectos de devolución del IVA a los sectores de menores recursos, la reforma de la ley de alquileres, el plan e promoción del Gas Natural Licuado, la creación de universidades y el Plan Ciencia 2030, entre otros temas.

Según fuentes cercanas a Moreau, el cruce sobrevino cuando la diputada Graciela Camaño estaba pidiendo el tratamiento de leyes de animales, respecto de lo cual "Cecilia comentó algo al respecto, él la insultó y ella le respondió...".

Ese "algo al respecto" fue que Moreau advirtió, en defensa de Camaño, que "no se rían tanto porque son temas que la sociedad está reclamando", y, cuando iba a darle la palabra a Germán Martínez, la presidenta de la Cámara retomó la palabra y dijo: "¿Qué pasa Iglesias? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me decís de frente pelotuda, como me estás diciendo por lo bajo? Sos un maleducado, sos un misógeno maleducado, sos un maleducado, sos un maleducado y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos, machista, maleducado, vení décimelo de frente, cobarde, macho de vitrina sos vos".

No es la primera vez que Iglesias y Moreau protagonizan un encontronazo, no solo dentro del recinto sino también en redes. De hecho, en octubre del año pasado, el diputado debió pedir disculpas públicas a Moreau tras atribuirle una fake news. En aquella oportunidad, Iglesias publicó una imagen donde le adjudicaba erróneamente a Moreau la siguiente frase: "A mi no me grités, a mí no me grités, a mí no me faltes el respeto Barletta, ya me comí diez pijazos" (sic).

"El diputado Fernando Iglesias utilizó un destacado de la presidenta de la Cámara de Diputados @ceciliamoreauok en una entrevista del 5 de Mayo de 2022, pero con otro textual que nunca se dijo en esa nota, incluso la tipografía no es la usada por Radio 10" (sic), señala el tuit de Radio 10.





nota en desarrollo