Cavallo pronosticó cuando comenzará a bajar la inflación y le puso fecha a la "caída abrupta" del índice

El economista Domingo Cavallo fue uno de los pocos que acertó el pronóstico de inflación de diciembre. Cuando muchos analistas y consultores estimaban un 30%, el ex ministro de Economía indicó que estaría "alrededor del 25%", cifra que estuvo en línea con la medición del INDEC.

"Gran parte del aumento de la tasa de inflación en diciembre se relaciona no tanto con el efecto directo de la devaluación sobre los precios de los bienes que estaban alineados al tipo de cambio oficial sino con la señal que el ajuste cambiario envió a todos los oferentes de bienes y servicios que habían estado reprimidos por controles de precios y decidieron evadirse de esos controles", explicó en un artículo publicado en su sitio web.



En el artículo, titulado "el Gobierno podrá lanzar un plan de estabilidad cuando haya logrado eliminar todo vestigio de cepo cambiario", proyectó también a cuánto llegará la inflación en 2024.

Inflación: cuándo empezaría a bajar según Cavallo





El ex funcionario de Carlos Menem y Fernando De La Rúa proyectó de cuánto será la suba de precios a lo largo de todo el 2024 , comenzando con enero, y se diferenció de sus colegas.

Mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica de forma mensual el Banco Central (BCRA) reflejó que, para 37 especialistas, el IPC de enero será del 25% , Cavallo aseguró que el dato estará levemente por arriba, en un 26%.

Para el economista, la inflación se mantendrá alta en los meses posteriores (21% en febrero y 19% en marzo). Al mismo tiempo, aseguró que en abril la tasa caerá abruptamente y volverá a ser de un dígito (8%), algo que se repetiría de manera constante hasta junio para luego disminuir incluso más en julio ( 7%) y prolongarse de esta manera hasta el cierre de año.

El análisis de Cavallo publicado en su sitio web

"La persistencia se debe a la necesidad de mantener un ritmo de ajuste del tipo de cambio igual a la tasa de crecimiento de los pasivos del Banco Central y de la tasa de inflación. Este típico fenómeno de inflación inercial, que puede perpetuarse en el tiempo, aunque se haya eliminado el déficit fiscal, sólo se puede quebrar con un plan de estabilización bien diseñado", argumentó Cavallo.

"La posibilidad de lanzar un plan de estabilización semejante (dolarización, convertibilidad o "inflation targeting" a la peruana) se dará a principios de 2025 si es que para entonces se habrá logrado también unificar y liberalizar el mercado cambiario y el Banco Central cuente con un stock de reservas de u$s 30.000 millones. Por supuesto que si estas dos condiciones se consiguieran antes, el lanzamiento del plan de estabilización podría anticiparse. Pero no me animo a afirmar que ello sea altamente probable", estimó.

En este sentido, indicó que lanzado el plan de estabilización , "la tasa de inflación mensual puede bajar de inmediato al 20% anual para desembocar al cabo de los siguientes 24 meses en el 5% anual ".

"Se cumpliría plenamente con el compromiso asumido por el presidente Milei durante su campaña electoral", concluyó.