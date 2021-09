Carrió, Negri, Iglesias: que dice la oposición sobre la crisis de renuncias que se desató en el Gobierno

Fuente: Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company

La oposición aún no emitió en forma orgánica ninguna posición sobre la crisis política que ha desatado la presentación de cartas de renuncia por parte de los funcionarios K del gobierno pero algunos de sus referentes más renombrados ya salieron a pronunciarse sobre la situación.

Una de las primeras y al mismo tiempo, quien más elaboró una posición, fue Elisa Carrió, quien dijo que el intento kirchnerista de "vaciar al Presidente es un golpe de Estado"

Elisa Carrió habló en Diego a la tarde por Radio Mitre y expresó "Se quieren correr de una derrota que es de Cristina Kirchner".

"Un vicepresidente no puede ser el jefe de la oposición de su propio presidente", dijo la fundadora del ARI y la Coalición Cívica.

"Ya comienza mal esta historia porque el presidente es elegido por la expresidenta. Por lo cual el sistema presidencialista ya no funciona. Cuándo una persona pone otra por encima de ella, sabe el poder que tiene", explicó.

Por su parte, el diputado Fernando Iglesias, fue más escueto y, a título de comentarista, tuiteó: "Jaque de la vicepresidenta Fernández al presidente Fernández. Se habla de Fernández (Anibal) como jefe de gabinete. Se vienen grandes cambios".

En tanto, Mario Negri, presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, dijo que "el Frente de Todos debe resolver sus diferencias internas sin hacerle más daño a la Argentina. Hay un país que se expresó contundentemente en las urnas y exige soluciones a sus problemas. El oficialismo debe actuar con máxima responsabilidad".

También se pronunciaron las diputadas Graciela Ocaña y Paula Oliveto. Ocaña dijo: "En un país serio las renuncias son indeclinables. Dejen de lado el ajedrez interno. Se están matando por ver quien tiene el poder y en medio están los argentinos. No escucharon el grito de las urnas. La gente pide que solucionen sus problemas. ¡No generen una crisis institucional!".

A su turno, Oliveto señaló: "Ojo Alberto no es víctima. El aceptó la presidencia bajo la conducción de Cristina. Hoy más que nunca necesitamos un Congreso fuerte y con representación contundente de la oposición. No caigamos en ninguna provocación ni trampa. Prudencia y firmeza".

Y en otro tuit agregó: "No se confundan, nadie renunció de manera indeclinable. Están apretando a Alberto para sacar a los ministros q no quiere Cristina. Lo hicieron públicamente, haciendo daño. Juegan con nosotros arruinando todo. Queremos paz, no poderosos midiéndose el poder jugando con nuestra vida".

La izquierda, que todavía celebra la performance que el domingo la colocó como "tercera fuerza a nivel nacional" , también salió a caracterizar la situación. Según el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, se trata de un "Golpe palaciego para reafirmar el rumbo"·



"Las renuncias conocidas el día de hoy expresan un salto en la crisis. Concretamente significan lo siguiente: si Alberto no cede a sus ministros el kirchnerismo abandona el gobierno. Viendo el modus operandi de la familia K en Santa Cruz, donde le movió el piso a todos los gobernadores digitados por ellos, los sucesos actuales no debieran llamar la atención", analizó en su texto dado a conocer hoy la tarde.