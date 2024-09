Carlos Melconian enterró a la dolarización: "No se hizo, ni se va a hacer porque..."

El economista y exdirector del Banco Central, Carlos Melconian, evaluó las principales variables que atraviesa el país y pronosticó qué podría ocurrir con la dolarización, el cepo cambiario y la inflación, en los próximos meses.

En un evento privado frente a inversores de Estados Unidos, Melconian arrancó su discurso con el descarte de una posible dolarización. De acuerdo a su análisis, la " falta de dólares " dificulta que el presidente Javier Milei concrete una de las principales propuestas de campaña.

Además, remarcó que " hay muy pocas chances de ir a reducciones impositivas en 2025 ". No obstante, sí podría fortalecerse el ajuste estatal y la quita de subsidios si el Gobierno quiere sostener el superávit fiscal.

El plan de ajuste del Gobierno para 2025: ¿qué pasará con los impuestos?



Melconian, quien había sido elegido por Patricia Bullrich como candidato a ministro de Economía, consideró que hasta ahora el único logro del Gobierno en materia económica es el superávit fiscal, algo que buscará resguardar en los próximos meses.

En un evento en el Hotel Four Seasons, organizado por American Venture Solutions, el economista consideró que en 2024 se jugó con más " licuación " que " motosierra ", por lo que el próximo año deberían fortalecerse los ajustes.

El Gobierno dice " si no me da la recaudación para mantener el mismo superávit fiscal de este año, tendré que operar en el gasto discrecional ".

Melconian sobre el plan de ajuste de Javier Milei.

En este marco, señaló como "gasto discrecional" a: " continuar con infraestructura e ir por las tarifas en un sendero más complicado" porque según el economista, el Gobierno "hizo mucho en términos de arreglar el guiso tarifario que le dejaron, pero fundamentalmente en el segmento N1 (ingresos altos)".

"Lo que queda por venir en el segmento tarifario de luz, gas y boletos de colectivos es más bien clase baja y clase media", aclaró.

Además, anticipó que " lamentablemente, hay muy pocas chances de ir a reducciones impositivas " durante el próximo año, dado que la quita del Impuesto PAIS influyó en los ingresos de las cuentas públicas.

Dólar y cepo cambiario



En otro tramo de su discurso, el economista sostuvo que es "incontinuable " el cepo para los dividendos de las compañías y remarcó que a las empresas extranjeras les interesa más esta variable que el riesgo país.

En este sentido, Melconian anticipó que el Gobierno deberá avanzar en una quita del cepo cambiario para las compañías y sostenerlo en los consumos al exterior. " Es inlevantable el cepo ahí, porque ¿a cuánto deberíamos poner el dólar sacrificando al pobre? ", apuntó.

Cepo al dólar.

Además, evaluó el valor del dólar y afirmó que está lejos de representar en la actualidad una cotización similar a la de Martínez de Hoz o de un dólar convertibilidad.

No obstante, remarcó: " Hay que entender que Argentina no está en la puerta de una tragedia cambiaria por numerología ". " No estás ni en la puerta de la tragedia, ni tenés más margen ", insistió.

Por último, aseguró que el dólar blend "tiene los días contados" y que su eliminación será fundamental a la hora de sacar el cepo. "Si no cambia esto, la Argentina va a tener déficit comercial y si Argentina va a déficit comercial está terminado ", sostuvo.



¿Inflación o reactivación económica?



"S e ha empezado a generar una tenue aparición de lo que se llama monetización y crédito, que todos los activos cuando crecen a una tasa inferior a la inflación se licuan, que es lo que pasó en el primer semestre del año y es lo que profundizó la recesión ", explicó sobre el panorama económico.

Sin embargo, cuando la inflación se reduce a un 4%, el proceso es inverso. " Y esto en un monetarista ultra, austríaco, anarcocapitalista, es que no va a hacer cosa que le impida el proceso de desinflación para llevarla a cero ", sostuvo.

En este sentido, remarcó que, si bien el aumento de la cantidad de dinero y del crédito permiten asentar la actividad económica, también ponen en riesgo el proceso de desinflación. " Ese trade off desinflación-actividad tiene que definirse en los próximos 3 a 6 meses ", remarcó.