El economista Carlos Melconian se refirió a las medidas económicas enunciadas por el Gobierno y aseguró que, lejos de ser un programa, por ahora se trata sólo de " un ajuste cambiario y fiscal clásico".

" Esto no es un programa económico, es una emergencia . Lo dijo ayer Manuel Adorni. Uno no está tomando partido, no es cuestión de apoyar o ponerse en contra: es un ajuste cambiario y fiscal clásico . Hay cosas que se anunciaron completas y otras, como lo tarifario, que le faltan números", planteó como introducción en diálogo con Radio Rivadavia.

Vladimir Putin criticó a Javier Milei por su plan de dolarización: "Graves consecuencias..."

"Es un paquete de emergencia ante una crisis coyuntural. Tiene un signo de interrogación fenonemal cómo sigue lo cambiario", añadió el economista.

Para Melconian, "la mitad de esto es impuestazo y la otra mitad es licuación".

Carlos Melconian lapidario contra el Gobierno: "La devaluación se te fue de rosca..."

"Le van a dar un aumento nominal a las prestaciones sociales, a los jubilados y a todos los rubros del gasto. ¿Estás ganando 100? Bueno, te vamos a pagar 200. Te doy 100% de aumento. ¿Y cuánto hay de inflación? 200%. Eso significa que el pan y la gaseosa multiplicó su precio por 3. Entonces yo me voy a dar cuenta que me diste más plata pero llego a mi casa y compro menos pan. ¿Qué pasó con mi sueldo? Se licuó", explicó.

Melconian planteó además que la devaluación de 50% (ya que el dólar pasó de $ 400 a $ 800) afecta a otras variables sensibles de la economía como las tarifas de los servicios públicos y el precio del combustible, que justamente ayer subió un 37%.

Las próximas medidas del "Caputazo" que pone a prueba el respaldo a Milei

" La devaluación se te fue de rosca porque cuando vos devaluás te aumenta el costo de la generación eléctrica y el precio del combustible, entonces la devaluación te juega en contra de la licuación ", graficó.

Por último, el especialista aseguró que el gobierno de Javier Milei mostró un nivel de improvisación muy alto en sus primeros días de gestión y destacó que lo ideal hubiera sido anunciar un plan de shock con implementación programada y no medidas de emergencia.

Carlos Melconian lapidario contra el Gobierno: "La devaluación se te fue de rosca..."

"Capaz estoy criticando lo que no existe, pero la comunicación ha sido mala. Vos lo que tenés que hacer es decir "este es el programa, estas son las leyes, este es el programa de desregulación". Toda la chantada terminó, ahora poné arriba de la mesa lo que tenés", indicó.