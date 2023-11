"A la Justicia le hace falta un programa de políticas públicas para crecer en credibilidad"

Días atrás, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques fue declarado Personalidad Destacada en el área de las Ciencias Jurídicas en un acto celebrado en la Legislatura porteña. Allí afirmó que su deseo es que no se vea "reflejado en las leyes o en las decisiones de jueces el propio pensamiento político o ideológico", sino que "lo más adecuado a las necesidades de la comunidad" .

El Cronista dialogó con el camarista para que pudiera profundizar en los principales aspectos que analiza, a sus 71 años y casi 50 años de oficio judicial, que precisan especial atención, con vistas a ser reformadas para mejorar el servicio de la Justicia.

- La Corte Suprema llamó a facilitar el lenguaje del ámbito jurídico para que se comprendan mejor los fallos, ¿es un déficit de cara a la sociedad?

- Claro, el lenguaje es una de nuestras herramientas. El nuestro es un lenguaje performativo, porque instaura realidad y tiene poderes por sí mismo, dado que incide de alguna manera sobre las personas que abarcamos con nuestras decisiones. Creo que es muy importante porque en la medida que se aclare el mensaje se consolida también la credibilidad de la Justicia como institución . Parte de nuestro poder real se basa en lo que la sociedad crea en lo que hemos verificado a través de un proceso judicial.

- ¿Qué puede hacer el Poder Judicial para mejorar su credibilidad?

- Varias cosas. Por lo pronto, la Justicia necesita un programa de políticas públicas para crecer en su credibilidad, porque últimamente esta ha sido muy oscilante . Se requiere tener evidencias empíricas sobre la realidad que hay que transformar y, sobre eso, generar una implementación que se galvanice por su propio resultado positivo.

- ¿Y cuáles son los asuntos que cree más urgentes?

- Uno es la criminalidad organizada, porque es una amenaza real del orden democrático y del Estado de Derecho. Basta con solo ver Rosario o la provincia de Buenos Aires. La percepción de corrupción que se traslada a las instituciones deriva, en parte, de las deficiencias del sistema de Justicia. Hay problemas estructurales . Un ejemplo claro es la ausencia de una política penal estratégica.

- ¿Qué propone para ello?

- El sistema federal interviene en casos que ponen en jaque la estructura misma del Estado como la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico. Esta ataca sobre los hechos cuando ya se consuman, pero no trabaja para prevenir, llega tarde y aleatoriamente. Para el caso del narcotráfico se necesita atacar el fenómeno con un abordaje proactivo . Para eso se precisa reconfigurar el Ministerio Público Fiscal, para que los fiscales seleccionen los casos y no les venga todo de una. Tienen que seleccionar sus intervenciones y se tiene que crear un sistema de rendición de cuentas para que rindan cuentas.

- ¿No hay un gran problema con la articulación de distintas áreas del Estado?

- Sin duda. El Ejecutivo tiene a su cargo las fuerzas federales como la Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y Aeroportuaria... pero además el Ministerio Público Fiscal es un órgano externo, que se supone que tiene independencia, pero no tiene las herramientas para poder accionar. Todas estas cosas bajan la calidad de las investigaciones. Hay una falta de política de persecución penal estratégica y los recursos humanos que tenés para llevarlo a cabo hacen cinco tareas a la vez, lo que hace más ineficiente su trabajo. Como están las cosas, el Estado no está en condiciones de hacer frente para hacerle frente al poder informal y delictivo .

- Esa falta de coordinación se replica también con las dependencias provinciales también...

- Las autoridades provinciales son las que se encargan del narcomenudeo y no hay figuras penales que sirvan para hacer frente a esa lucha. Si no hay una política de persecución del narcomenudeo, es difícil poder accionar en la realidad a nivel federal . El Estado nacional debe coordinar con la provincia medidas que sean proactivas y sinérgicas, porque si no, esto no se va a solucionar, se va a agravar.

- ¿Cómo se mejoran los tiempos de las causas judiciales?

- Es perjudicial para todos los excesivos que son . Los procesos no concluyen, no finalizan ni se ejecutan en término. El acortamiento debe estos debe ser una política de Estado, en particular en el ámbito penal. Hay que hacer reformas parciales en el Código de Procedimiento que favorezcan la celeridad y además den herramientas para investigaciones complejas. Hay cosas para hacer, como una suerte de caducidad para las quejas o recursos que no se resolvieron en un año. Tampoco tiene mucho sentido la ejecución de una pena prioritaria de libertad. Que la Corte Suprema tenga que rechazar la queja ante el recurso extraordinario desviado para que un tipo pueda ir a prisión... ¿si tuviste dos sentencias condenatorias de las instancias anteriores, incluso en casación, sigue rigiendo el principio de inocencia? Algunos me van a salir a la yugular, pero son cosas que tenemos que discutir.

- ¿Quién lo tiene que proponer para que se pueda llevar realmente a cabo?



- La pregunta es crucial porque efectivamente no se trata de hacer una reforma, se trata de dar una respuesta a un panorama de crisis. Es la política la que lo tiene que resolver, pero nosotros también somos actores . No en un sentido partidocrático, sino que en un sentido de la disputa política porque formamos parte del Estado. Y creo que debemos desde la Justicia tenemos que dar debates como la recuperación de activos, la duración de los procesos y el rol del Consejo de la Magistratura.

- ¿Y qué observa particularmente de este último caso?



- He padecido y percibo la excesiva politización que tiene el proceso de selección de magistrados, es inaceptable . Yo soy egresado de la Escuela Francesa de la Magistratura, recibí un tipo de formación que es muy distinta a la que tenemos acá. Se busca formar a un juez más profesional, pero para que adquiera más destrezas para llevar a cabo su oficio. La teoría es muy necesaria, pero cuando querés ser magistrado necesitás otras destrezas, y hace falta esa formación acá . Creo que se necesita implementar un nuevo proceso de selección que eleve considerablemente el piso de idoneidad y de requisitos que son necesarios para acceder a la magistratura. Para mí la mejor alternativa para eso es poner en funcionamiento una escuela judicial que ofrezca una carrera de formación. Es decir, mayor profesionalización de los jueces.

- ¿Qué enseñanzas le dejó su paso como funcionario en la provincia de Buenos Aires?



Que hace falta resolver la crisis operativa que atraviesan los servicios penitenciarios en general, y el federal en particular, que es crónica. Requiere de toda una reforma y de una revisión de todos los conceptos acerca de cómo se cumple y se ejecuta la pena. En el momento donde tenés organizaciones criminales como Los Monos, es necesario revisar en qué medida y ocurre el sistema penitenciario favorece el accionar violento de las organizaciones criminales que operan básicamente desde los establecimientos carcelarios primero, necesitas revisar y revertir la superpoblación . Necesitas modificar urgentemente la política de alojamiento de internos, a fin de evitar contacto con los presos peligrosos.

- ¿Y qué opina sobre el actual estado del código penal?

- Hay que revisarla toda. El Código Penal Argentino no contempla suficientes previsiones para investigar y para sancionar las nuevas modalidades delictivas . Hay parches, hay leyes especiales, pero no hay una integralidad en función de cuál es el panorama actual. La reforma del código penal está descansando en el Senado. Nadie se hace cargo de que tenemos un código de 1921 emparchado mil veces, que no está pensado para lo que es la criminalidad moderna. Y es necesaria una adecuación y la implementación de un sistema acusatorio que le dé a los fiscales el instrumental necesario para investigar y los haga responsables de esas investigaciones y les permita que se valgan de los instrumentos que hoy no tienen. Por eso la creación de una agencia federal de investigaciones sería importantísimo para enfrentar los desafíos modernos.

- ¿Qué perspectivas tiene para su último tramo como camarista?