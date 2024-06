Caputo: "La oposición tiene un único objetivo que es voltear al Gobierno"

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, advirtió este domingo que "la oposición tiene un único objetivo que es voltear al Gobierno".

Con respecto a la Ley Bases, que podría ser sancionada el próximo miércoles en el Senado, Caputo aseguró: "La oposición sabe que la ley es buena, y por eso no la vota".

En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda agregó: "La Ley Bases sirve para que el sector privado pueda agilizar la recuperación en el mercado laboral y crezca el empleo en la Argentina".

Ley Bases: la promesa de Caputo si se aprueba en el Senado

A su vez, Caputo anticipó que si finalmente se sanciona el polémico proyecto de ley "se bajará el Impuesto PAIS desde el 17,5% actual hasta el 7,5%".

Y añadió: "Sería alocado que no se aprobara la Ley Bases, pero no me sorprendería porque esta gente (la oposición) está en ‘Narnia'. Aunque podemos seguir gobernando sin Ley Bases ni capítulo fiscal".

Inflación de mayo 2024: de cuánto será según "Toto" Caputo

Sobre la inflación, vaticinó que la suba de precios "va a estar por debajo de los 5 puntos en mayo. Y también estamos trabajando para que baje el riesgo país".

A pesar de las recientes cifras oficiales sobre caída de la actividad económica, Caputo señaló: "Desde el mes pasado la economía pegó una vuelta. Hay claros signos de recuperación, y se están recomponiendo fuertemente los salarios".



Consultado por el ajuste, el ministro afirmó que "hay que eliminar todas las cajas de la política, porque la política es un negocio de miles de millones de dólares el que algunos se la pasan militando y no hacen otra cosa".



En diálogo con LN+, Caputo justificó la suba de tarifas afirmando que "siempre dijimos que iba a ser duro, y a la gente le agradecemos por aguantar. Y la mayoría de la gente entendió que este es el camino, porque el modelo del kirchnerismo era una estafa piramidal".



Asimismo, le tiró un dardo a Pablo Moyano de cara a la protesta que la CGT realizará el próximo miércoles frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases: "Lo único que puedo decir de Pablo Moyano es que yo donde vivo me lo gané, no sé si él puede decir lo mismo".



Por último, descartó cualquier tipo de roce con Federico Sturzenegger, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei.

"Mi relación con Sturzenegger es re buena, aunque no va a estar en mi equipo porque él tiene peso propio. Su trabajo es buenísimo, y tiene un listado de reformas espectaculares", concluyó el ministro.



Noticia que está siendo actualizada.-