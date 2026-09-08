Lanzarán el tren bala más rápido del mundo: superará a los japoneses y se convertirá en el gran orgullo del país

China ha alcanzado un avance significativo en el transporte ferroviario con el desarrollo de la serie CR450, un innovador prototipo de tren de alta velocidad que redefine los estándares de velocidad en las infraestructuras de riel sobre rueda.

Durante sus fases de ensayo en vía de alta velocidad, el CR450 logró un récord máximo de 453 km/h (registrando además una velocidad combinada relativa de 896 km/h al cruzarse dos formaciones en sentidos opuestos). Con una velocidad comercial proyectada de 400 km/h, este desarrollo superará a los actuales trenes de alta velocidad operativos de Japón y Alemania.

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La tecnología de vanguardia que potencia la alta velocidad ferroviaria

Los nuevos prototipos, desarrollados por CRRC Corporation Limited, cuentan con las variantes CR450AF y CR450BF. Cada formación está integrada por ocho vagones (cuatro motrices y cuatro remolcados) y presenta un salto sustancial frente al modelo actual en servicio, el CR400 Fuxing (350 km/h):

Aceleración y rendimiento : puede acelerar de 0 a 350 km/h en solo 4 minutos y 40 segundos, recortando más de 100 segundos con respecto a su predecesor.

Eficiencia aerodinámica y peso : incorpora cerramiento integrado de bogies sotto-chasis (estilo faldón aerodinámico), reduciendo la resistencia al aire en un 22% y el peso general en un 10%.

Consumo de energía : gracias a un nuevo sistema de propulsión de motores síncronos de imanes permanentes con refrigeración líquida, consume un 20% menos de energía, logrando mantener el mismo nivel de consumo energético que un CR400 a pesar de circular 50 km/h más rápido.

Seguridad y frenado : a pesar de aumentar la velocidad operativa a 400 km/h, preserva exactamente la misma distancia de frenado de emergencia que la generación anterior a 350 km/h (6.500 metros) gracias a un sistema de frenos multinivel.

Confort acústico y espacio: integra tecnologías de mitigación de ruido que reducen 2 decibelios el nivel acústico interior en cabina e incrementan en un 4% el espacio útil para pasajeros. Cuenta con más de 4.000 sensores de monitoreo en tiempo real con capacidad de detección proactiva.

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Comparativa global de trenes de alta velocidad

El CR450 se caracteriza de manera notable en comparación con otros trenes de alta velocidad que operan en el mundo:

El Shinkansen japonés, conocido como el “tren bala”, puede alcanzar velocidades de hasta 320 km/h en sus modelos más sofisticados, como el N700.

El actual CR400 ‘Fuxing’ chino opera a 350 km/h.

El ICE 3 alemán es capaz de alcanzar los 330 km/h.

Presencia global y expansión internacional

La nación asiática de China se caracteriza no únicamente por su rapidez, sino también por su notable infraestructura ferroviaria. Con aproximadamente 47,000 kilómetros de vías de alta velocidad, ostenta la red más extensa a nivel global. Esta supremacía se pone de manifiesto en exitosos proyectos internacionales, incluyendo: