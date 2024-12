Caputo adelantó para cuándo el Gobierno espera cerrar un acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió se mostró optimista respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese marco, expresó: "Estamos muy encaminados para llegar a un acuerdo durante el primer cuatrimestre de 2025".

Asimismo, habló de la reforma tributaria que llevará adelante el Gobierno en 2025 con el objetivo de simplificar el sistema de impuestos.

"Estamos trabajando en una reforma tributaria, no en la recaudación, sino la cantidad de impuestos. En la Argentina ha habido en las últimas décadas una sobreregulación tremenda, nosotros queremos simplificar todo eso", comenzó diciendo el funcionario.

Acto seguido, agregó: "Estamos apuntando a una reforma tributaria donde no haya más de 6 impuestos a nivel nacional y que haya competencia entre las diferencias provincias para que se genere una baja adicional a raíz de la competencia y que cada empresa decida dónde se instala por dónde le es más conveniente".

Por otro lado, el jefe de Hacienda deslizó que la baja del crawling peg podría anticiparse a enero o febrero si la inflación de diciembre es menor con respecto a octubre y noviembre.

"Si la inflación de diciembre baja de los niveles de octubre y noviembre, que lo vamos a conocer recién a mediados de enero, lo más probable es que bajemos el crawling peg al 1%. Puede ser a mediados de enero o partir de febrero", sostuvo.

RIGI y suba del dólar

Además, Caputo anticipó que esta semana se aprobaría la primera inversión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aunque sin dar mayores precisiones sobre la operativa.

"Ya entraron siete pedidos por un total de $ 11,9 billones. Corresponde que lo anunciemos una vez que está aprobado, pero todo indica que será esta semana", acotó.

Sobre la suba del dólar blue en los últimos días, el ministro negó que haya un tipo de cambio atrasado y sostuvo que "una recuperación de 3% no es relevante". "La gente debe comprar porque se va de vacaciones afuera. Es un tema estacional", argumentó.

Subrayó que no se produce bajo un contexto de "aversión al riesgo" y, en ese sentido, puntualizó que sigue bajando el riesgo país, las acciones subieron más del 15% y el Banco Central sigue comprando dólares. "La bolsa voló", resaltó.

Caputo y un mensaje a los empresarios

Finalmente, Caputo abordó la creciente preocupación del sector empresarial frente a la competencia con las importaciones y negó que "la cancha esté desnivelada".

"No estamos desnivelando la cancha y no lo vamos a hacer. Pero en este modelo, los empresarios tienen que invertir más y competir más y nosotros de nuestro lado tenemos que brindar la condiciones para que puedan hacerlo sacando regulaciones y bajando impuestos. No hay apertura indiscriminada", cerró.