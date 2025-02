Caputo confirmó nuevos fondos del FMI: ¿aumenta o no la deuda y el riesgo de default?

Luego de que el presidente Javier Milei dijera que al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "sólo le falta el moño", el ministro de Economía Luis Caputo confirmó que habrá fondos frescos y volvió sobre la teoría oficial de que no aumenta la deuda en medio de un debate entre economistas sobre el impacto real del nuevo programa.

"Va a estar para el primer cuatrimestre y tenemos acordado prácticamente todo. Falta la letra fina e implica nueva plata, pero no implica nueva deuda", dijo Caputo en diálogo con Radio Rivadavia. Se prevé que el nuevo programa venga con unos u$s 10.000 millones más que se sumarían a la deuda argentina, aunque la explicación libertaria sostiene que se usarían para reforzar reservas, recomprando deuda del Tesoro con el BCRA.

En ese marco, Caputo aseguró que "lo que cambia es el acreedor, se reemplaza deuda intra sector público (del Tesoro con el Banco Central) por deuda con el Fondo Monetario", agregó. Bajo ese razonamiento, la deuda "bruta" no cambia, aunque sí su composición, con más deuda en dólares ante un acreedor externo, lo que implica un riesgo de default si no se cumplen los pagos.

Milei viene repitiendo desde Davos que el nuevo programa con el FMI "no aumenta la deuda"

Las declaraciones llegaron en un momento donde los economistas y ex funcionarios ante el FMI plantean que no es lo mismo tener deuda con el BCRA que con organismos internacionales.

" Milei argumenta tomar dólares del FMI para devolverle pesos al BCRA "no aumenta la deuda" . ¿Es lo mismo que el bolsillo izquierdo le "deba" pesos al bolsillo derecho que deberle dólares al FMI (un acreedor preferencial)?", planteó en redes el ex representante argentino ante el organismo Héctor Torres.

La respuesta vía redes del ex vice del BCRA Lucas Llach en la lluviosa tarde porteña no se hizo esperar: "el problema es que el dinero es fungible. Se pueden usar esos dólares u otros...", ante lo que Torres aclaró que los compromisos con el Fondo acarrean otras implicancias.

"Los dólares del FMI son más baratos y entrar en mora con FMI es entrar en mora con el mundo y quedarse sin acceso a los multilterales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo BID o CAF), y no se le puede hacer una quita", enfatizó Torres.

El Gobierno busca fondos para financiar la salida del cepo

Otro que se metió en el debate fue el ex viceministro de Economía Gabriel Rubinstein. "No es lo mismo deberle pesos al BCRA que dólares al FMI. Pero yo tomaría deuda al FMI, que quedaría también en Activos (dólares), y solo podrían usarse para estabilizar el peso (Intervención Cambiaria), en caso de "pánico" (como por ejemplo el dólar) a $ 2.000, y obviamente, siempre que hubiera un buen Superávit Fiscal Primario", completó el ex funcionario de Sergio Massa.

Torres insistió en que "no tomaría dólares baratos para comprar pesos caros" y agregó que "el FMI sabe que una vez que hace el giro, los dólares son del Gobierno y se pueden usar para "estabilizar" una cotización insostenible (y no sería la primera vez)".