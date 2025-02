Plan anestesia: Milei enfría el dólar hasta cerrar el acuerdo con FMI

Javier Milei brindó ayer nuevas definiciones sobre el futuro del mercado cambiario y el acuerdo con el FMI en momentos en los que reina una paz cambiaria: hay pocas oscilaciones en las diferentes versiones del dólar y en los contratos a futuro celebrados en el Matba Rofex. El dólar libre cerró la rueda a $1205 con baja de 0,4% mientras que el "contado con liqui" y el MEP lo hicieron a $ 1197 y $ 1187 respectivamente con bajas de 0,15% en promedio.

Antes del inicio de la jornada financiera, el presidente Milei , entrevistado en la señal A24, había descartado una devaluación. "De hecho -añadió- la moneda se tiene que apreciar por varias condiciones, en primer lugar porque Argentina no sólo que no emite pesos, si no que absorbe 6% de la base monetaria por mes con el superávit fiscal, esto quiere decir que si yo lo extrapolo linealmente en el año podemos quitar el 72% de los pesos que están en la calle, por lo tanto no hay combustible que haga subir el dólar".

Agregó que "el año pasado compramos u$s 5000 millones de más respecto de lo que era la regla de emisión cero, más los u$s 5000 millones que vamos a estar acumulando como consecuencia de la baja transitoria de retenciones, más pongan el número que quieran sobre el acuerdo con el FMI, el mercado dice 10 mil millones, quiere decir que tenemos una pared de u$s 20.000 millones de dólares para enfrentar lo que el mercado quiera".

Respecto del acuerdo con el FMI adelantó que "sólo le falta el moño". Tal como viene sosteniendo El Cronista, incluirá fondos frescos para el Tesoro Nacional, que con esos dólares, serían cerca de u$s 10.000 millones, se va a cancelar las Letras Intransferibles que tiene el BCRA en su poder. De esa manera la entidad que preside Santiago Bausili se hará de dólares para mejorar su balance al tiempo que la deuda con el FMI pasa a estar bajo la cabeza del Tesoro Nacional.

Es precisamente este acuerdo con el FMI el gatillo para nuevas alzas en el mercado local. El mercado cambiario atraviesa una calma inusual para lo que son los veranos en la historia económica argentina. Pesa actualmente la menor demanda estacional de pesos en la presión al alza del dólar, las vacaciones con argentinos en el exterior y que cancelan sus gastos con dólares a comprar y comprados en el mercado libre o el MEP. El BCRA viene interviniendo tanto en el mercado oficial comprando como vendiendo en el MEP y CCL, manteniendo a la brecha cómodamente por debajo del 20%.

"Para 2025, bajo el supuesto principal de que el esquema de mezcla ("blend") de divisas 80/20% se eliminará a partir del segundo trimestre tras un nuevo acuerdo con el FMI y la unificación del mercado cambiario comercial, vemos margen para la acumulación de reservas netas de u$s 3600 millones en el año, en consonancia con el crecimiento de las reservas líquidas brutas (excluido el oro) a u$s 12.700 millones durante el mismo período", destaca un informe sobre la Argentina del JP Morgan. "Es la negociación con el FMI para un nuevo programa lo que podría servir como catalizador para seguir aumentando las reservas líquidas y para la evolución del marco macrofinanciero, incluida una liberación gradual de los controles de capital", agrega.

Todo es prudencia cambiaria en el equipo económico. Manda el "paso a paso".