Caputo analiza congelar las tarifas en invierno para mantener la desinflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, tomó las riendas del área energética y por estas horas analiza un tema central: congelar las tarifas de luz y de gas durante todo el invierno. El objetivo final es acelerar la desaceleración de la inflación, para posicionar a la economía rápidamente en torno al 4 o 5% mensual.

En mayo, Caputo sorprendió al sector energético al no aplicar los aumentos previstos. Mantuvo el precio del gas PIST de abril, que a partir de mayo casi que se duplicaba en dólares para los meses de invierno para los usuarios N1. Además, no aplicó el nuevo precio estacional (PEST) de la energía que había sugerido Cammesa para el período mayo-julio. Finalmente, en el mes de su debut, no aplicó la fórmula de indexación tarifaria, que otorgaba aumentos mensuales a las empresas de distribución y transporte de gas y electricidad.

Qué pasará en junio

Inicialmente, en Economía les comunicaron al sector privado que los aumentos se pasaban a junio. Sin embargo, ahora analizan congelar las tarifas durante todo el invierno. Ante la consulta de si los aumentos se aplicarán en junio o si el tema está en análisis, desde el Palacio de Hacienda informaron: "Se está terminando de definir".

Aunque la prórroga de aumentos de mayo fue sorpresiva para las empresas, la medida que se analiza hoy de patear los aumentos durante todo el invierno no lo es tanto. "Más me sorprendería que decidieran aplicar los aumentos en pleno invierno", informaron desde una energética.

Si bien esto no es lo que hubiera definido la Secretaría de Energía, el área energética hoy la conduce Caputo. De hecho, en mayo, el ENARGAS y el ENRE ya habían realizado los nuevos cuadros tarifarios, pero nunca llegaron a publicarse en el Boletín Oficial.

Objetivo principal: bajar la inflación

El objetivo de Caputo es profundizar la desaceleración de la inflación. Según el REM, recién en septiembre la inflación arrancará con 5%. Con estas medidas, buscan que sea antes. En la inflación de abril del 8,8% que difundió el INDEC, un tercio de la suba la explicó el incremento de los precios regulados (+18,4%) y continuaron siendo los mayores aumentos del índice, informó LCG, dado que se aplicaron los aumentos de gas y agua.

En el Gobierno rechazan las críticas de que se trata de medidas "kirchneristas", en referencia a que pisar tarifas fue una política extendida durante más de una década. La concepción que tienen es que se les dio una recomposición importante en febrero para electricidad y en abril para gas. En algunos casos, fue hasta mayor de la que pedían las empresas en las audiencias públicas.

En abril, el nivel general de inflación fue 8,8%, mientras que la categoría vivienda, agua, electricidad, gas y combustible trepó 35,6%. En el acumulado del primer cuatrimestre, el nivel general fue 65%, contra 110,5%.

De hecho, el equipo económico celebró la inflación como un "gol", porque salieron a difundir el dato de inflación núcleo (de 6,3%), que no tiene en cuenta los regulados. "Fue la más baja en 15 meses", escribió en X Martín Vauthier, asesor de Caputo. "El sendero de desinflación continúa siendo más rápido y profundo de lo esperado por el mercado en diciembre: el promedio del REM de aquel entonces sobreestimó en casi 38 puntos la inflación de los últimos 5 meses", agregó.

La inflación núcleo en abril fue la más baja en 15 meses.

El sendero de desinflación continúa siendo más rápido y profundo de lo esperado por el mercado en diciembre: el promedio del REM de aquel entonces sobreestimó en casi 38 puntos la inflación de los últimos 5 meses. pic.twitter.com/LFnyioGga6 — Martín Vauthier (@VauthierMartin) May 14, 2024

La decisión de Caputo mantiene el vilo al sector. Frenar las subas de tarifas en pleno invierno, cuando aumenta el consumo y los costos son más elevados, lleva a que se tenga que compensar con más subsidios. "Si el Gobierno no cede en el superávit fiscal, ¿van a pagar los subsidios o van a seguir ampliando las deudas de CAMMESA?", se preguntaban en una generadora. La deuda supera los u$s 1700 millones, informó el Gobierno, y para pagarla ofrecen un bono a pagar en 2038.

En la consultora Empiria estimaron que este año el Gobierno iba a ahorrarse medio punto del PBI en subsidios energéticos. En una proyección de que Economía mantiene los mismos precios todo el invierno, registran que igual tendrán una caída en subsidios del 0,3% (una pérdida de 0,2 puntos por la medida).

Por lo cual, cualquiera sea la definición de Caputo, no se pone en riesgo el equilibrio fiscal primario, que alcanzarlo en el primer año de gestión, y en un año recesivo, ya sería visto como un logro por todo el mercado.