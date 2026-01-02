La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá cambios importantes a partir de 2026. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó una actualización en el valor del trámite obligatorio que deben realizar todos los conductores para circular.

La nueva tarifa comenzará a regir desde el 16 de enero de 2026 y se aplicará a todas las categorías de vehículos. El ajuste impactará de forma directa en el bolsillo de los automovilistas bonaerenses y se suma a otros costos vinculados al uso del auto.

¿Cuánto costará la VTV desde enero de 2026?

Con la actualización dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense, la tarifa básica de la VTV pasará a $ 97.057,65, con IVA incluido. El incremento representa una suba del 21,8% respecto del valor vigente hasta ahora.

El nuevo cuadro tarifario establece los siguientes valores:

Motos: $ 38.801,03

Vehículos hasta 2.500 kg: $ 97.057,65

Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.604,64

Remolques y acoplados hasta 2.500 kg: $ 58.201

Remolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 87.302

Estos montos deberán abonarse para poder realizar la inspección obligatoria y obtener la oblea habilitante.

¿Por qué se actualiza el valor de la VTV?

Según la normativa vigente, el precio de la VTV está directamente vinculado a la evolución del salario del personal que presta servicios en las plantas de verificación.

En ese sentido, la actualización responde al último acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el SMATA para el último trimestre de 2025.

El esquema establece que la tarifa básica representa el 7% del salario de un operario categoría 1, lo que explica la dinámica periódica de los ajustes.

¿Qué es la VTV y por qué es obligatoria?

La Verificación Técnica Vehicular es un sistema de inspecciones técnicas obligatorias, periódicas y aranceladas que alcanza a todo el parque automotor registrado en la provincia de Buenos Aires.

El objetivo del control es verificar que los vehículos se encuentren en condiciones técnicas seguras para circular, reduciendo el riesgo de accidentes provocados por fallas mecánicas y mejorando la seguridad vial.

¿Cómo impacta el aumento en los conductores?

El nuevo valor de la VTV se suma a una estructura de gastos cada vez más exigente para quienes utilizan el automóvil a diario. Combustibles, seguros, patentes y servicios obligatorios vienen mostrando una tendencia sostenida al alza.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el esquema de actualizaciones busca garantizar el correcto funcionamiento del sistema, la inversión en infraestructura y equipamiento, y el cumplimiento de los estándares técnicos en las plantas de verificación distribuidas en todo el territorio bonaerense.