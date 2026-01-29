La senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo un diálogo con Mariana Brey, en exclusiva en El Cronista Stream, donde habló sobre la reforma laboral, el proyecto más ambicioso del Gobierno de cara al inicio de 2026, pero también de la Ley Penal Juvenil, recientemente puesta en agenda. Y lanzó una definición clave sobre su futuro político.

“En el Senado tengo que liderar un equipo importante para lograr leyes que para el Gobierno son muy útiles”, analizó Bullrich sobre su nuevo rol en el Poder Legislativo, tras tantos años de experiencia en la cartera de Seguridad.

Si bien se mostró prudente y evitó dar precisiones sobre qué le depara de cara a las elecciones 2027, no descartó una candidatura aunque enfatizó que “hoy tengo el foco en lo que pase en los próximos dos años”. La experimentada funcionaria vio con buenos ojos la posibilidad de convertirse en vicepresidenta si el mandatario busca la reelección: “Haré lo que Milei me pida”.

¿En qué estado se encuentra la reforma laboral?

“Es una reforma prudente, no es una reforma extrema; le da previsibilidad a todos, tanto empleados como trabajadores. El tema de los juicios laborales es de los más álgidos del país. No puede ser que un juicio laboral te funda una empresa”, manifestó Bullrich sobre el avance de la reforma laboral que el Gobierno busca destrabar a través de los gobernadores.

La funcionaria habló de “modernización” cuando se refirió a los alcances del proyecto. Uno de los ejemplos que utilizó fue el del banco de horas, altamente cuestionado por sindicalistas y opositores.

Al ser consultada por el “capítulo fiscal”, la referente de LLA en el Senado lanzó: “Nosotros queremos bajar impuestos. El presidente es fanático de bajar impuestos y uno de ellos es Ganancias”, argumentó.

Bullrich dio detalles de la Ley Penal Juvenil que LLA enviará al Congreso

“La Ley Penal Juvenil se nos retrasó un poco, pero hay momentos en los que uno tiene que decir ‘basta’; cuando nos reunimos el lunes, dijimos ‘pongámoslo’, porque los que mataron a Jeremías (Monzón) se fueron a su casa como si nada”, referenció la legisladora al hablar de la baja de edad de imputabilidad que será tratada en el Congreso a partir de febrero.

Uno de los puntos más criticados es el de la edad fijada: Bullrich aseguró que el bloque de LLA la enviará el proyecto poniendo el piso en 13 años.

Asimismo, destacó que “habrá consecuencias” para aquellos menores de 13 años que delincan. “Si a los chicos los agarrás temprano, evitás que hagan una carrera delictiva. Si vos permitís que hagan desmanes, rompan vidrios o roben, siempre vas a tener consecuencias”, apuntó.

Al ser consultada por su rol actual dentro del Ejecutivo, producto de sus años en política, la senadora dijo: “Creo en la política liberal hace más de 20 años; el camino que elegí de joven era un camino que me llevaba a un lugar errado”.

En ese sentido, se refirió a la confianza depositada por el presidente Javier Milei en su gestión, además del apoyo del electorado para instrumentar políticas que hasta hace algunos años eran cuestionadas. Una de sus iniciativas fue la del Plan Antiquipiquetes, que no pudo ser instrumentada durante la gestión de Mauricio Macri, producto de la falta de coordinación entre Ciudad y Nación. “Milei me dijo ‘hacelo’ sin concesiones; él sabe que las acciones tienen consecuencias”, destacó.

La extitular de la cartera de Seguridad no le esquivó a la polémica por la lesión que dejó al fotoreportero Pablo Grillo con lesiones severas. “Me pone muy contenta que esté bien, pero yo creo que fue un tiro bien hecho, que por desgracia terminó con una víctima”.

Del peronismo a La Libertad Avanza: Bullrich y su balance político

Bullrich destacó su paso por otras corrientes políticas y no se ruborizó a la hora de hablar de sus inicios en el peronismo y su estadía en prisión. “Salí (de la cárcel) antes de que comenzara la dictadura”, destacó.

Asimismo, hizo una salvedad fundamental a la hora de referirse a sus principios militantes: “Mucha gente que arrancó conmigo es nostálgica de la violencia de mis comienzos; yo me arrepiento de haber pensado que esa era la única salida”.

Por otra parte, también se refirió al estado en que encontró el Ministerio de Seguridad tras cuatro años de gobierno de Alberto Fernández: “Vi una policía muy maltratada; hay algo que logré con las FF.AA., que es muy importante para la Argentina, un acercamiento muy grande, y es por eso que hoy somos uno de los países con mejores Fuerzas Armadas”.

Luego, destacó su decisión sobre un tema sensible para el país durante su paso por Juntos por el Cambio: el caso Santiago Maldonado. “Quería que tire un gendarme por la ventana, pero yo sabía que tenía la razón y no me moví ni un poco de mi posición. Se supo la verdad y la verdad cambió todo”.

“Tirar un gendarme por la ventana es tirar toda una institución; no lo iba a tirar por la ventana; no iba a usar a alguien que me defendió a mí. Hoy, esa postura se estudia en las universidades, cómo no dejar que una mentira se instale”.

La exministra puso en valor su postura de cara a las instituciones y lo destacó como un norte en su gestión, tanto con Mauricio Macri sentado en el Sillón de Rivadavia como ahora, con Javier Milei frente al Poder Ejecutivo.

Bullrich y rol dentro del debate por la reforma laboral

Bullrich mantuvo este miércoles un álgido encuentro con líderes de bloques, tal como adelantó a El Cronista un miembro de La Libertad Avanza.

A partir del viernes 16 hasta el 26 de enero se abrió lo que la exministra de Seguridad Nacional denominó como una “comisión técnica” a cargo de Josefina Tajes, una abogada laboralista y asesora de LLA en el Senado, con el objetivo de pulir el dictamen de la reforma para que llegue al recinto en consenso mayoritario.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores, junto al ministro Cúneo Libarona.