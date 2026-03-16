El uso de celulares por parte de los estudiantes en los colegios de Colombia ha sido motivo de debate durante varios años, especialmente por su impacto en la atención dentro de las aulas y en el comportamiento de los alumnos durante la jornada escolar. En 2024, la Unión de Colegios Internacionales (Uncoli), que agrupa a 27 instituciones educativas de Bogotá, decidió restringir el uso de dispositivos móviles en los salones de clase y en las rutas escolares ante la preocupación por sus posibles efectos en los menores. Según la organización, diferentes investigaciones han señalado que la presencia constante de estos dispositivos puede generar efectos negativos en la salud mental, favorecer comportamientos adictivos, reducir la calidad de las interacciones sociales y afectar el rendimiento académico. En Colombia, la regulación del uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas está contemplada en la Ley 2170 de 2021. Esta norma establece que el Ministerio de Educación Nacional es el encargado de formular orientaciones técnicas sobre el uso de herramientas tecnológicas por parte de niños, niñas y adolescentes en los entornos escolares. La ley también señala que cada colegio debe definir, dentro de sus acuerdos o manuales de convivencia, los mecanismos para garantizar un uso adecuado de los celulares y otros dispositivos tecnológicos, con el objetivo de que contribuyan a los procesos de aprendizaje, participación y protección de los estudiantes. La misma normativa establece que, de forma excepcional, los colegios podrán restringir el uso de celulares en determinados horarios o espacios, siempre que la decisión cuente con el aval del Comité Escolar de Convivencia y del Consejo Directivo de cada institución. En ese sentido, el Ministerio de Educación indicó que respeta las decisiones adoptadas por organizaciones como Uncoli, que han optado por limitar el uso de pantallas durante la jornada escolar debido a sus posibles efectos en el desarrollo psicosocial de los estudiantes. A pesar de estas experiencias, el Ministerio aclaró que antes de aplicar una medida general para todo el país es necesario abrir espacios de diálogo con rectores, docentes, estudiantes y padres de familia para analizar las implicaciones de una restricción más amplia. Por esta razón, la cartera educativa reiteró que los colegios, especialmente los privados, mantienen autonomía para definir las reglas sobre el uso de celulares dentro de sus instituciones, siempre en el marco de la normativa vigente y de los acuerdos establecidos en sus manuales de convivencia.