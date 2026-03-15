El Ministerio de Educación Nacional informó que el lunes 23 de marzo no se realizarán clases en los colegios públicos del país debido a la conmemoración del Día de San José, festivo que en Colombia se traslada al inicio de la semana para permitir un fin de semana largo. La jornada sin actividades académicas forma parte del calendario oficial de festivos, por lo que los establecimientos educativos organizan sus cronogramas para reanudar las clases con normalidad al día siguiente. Esta medida se coordina junto con las secretarías de educación de departamentos y municipios, con el objetivo de mantener la planificación del calendario escolar y asegurar el retorno ordenado de estudiantes y docentes después del descanso festivo. El lunes 23 de marzo fue declarado feriado nacional por la celebración del Día de San José, una fecha de tradición religiosa en Colombia. Aunque esta conmemoración corresponde originalmente al 19 de marzo, se traslada al lunes siguiente por aplicación de la Ley Emiliani. Esta normativa busca concentrar varios festivos en lunes para promover el descanso, el turismo interno y la planificación de semanas laborales más cortas, sin alterar de forma estructural el calendario productivo ni educativo. La suspensión de clases aplica a los colegios oficiales de calendario A en Colombia, que concentran la mayor parte de la matrícula pública y ajustan su cronograma a los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación, debido al feriado por el Día de San José. En el caso de los colegios privados, cada institución puede manejar su propio calendario académico; aun así, muchos planteles suelen acogerse a los festivos nacionales. Por eso, se aconseja a los padres y acudientes verificar con cada colegio la fecha exacta de retorno a clases. El retorno a las aulas está previsto para el martes 24 de marzo, una vez finalizado el festivo trasladado por el Día de San José. A partir de esa fecha, los establecimientos educativos deben continuar con su programación académica habitual y cumplir las horas de clase exigidas por la normativa. No se trata de un receso escolar extraordinario, sino de una jornada festiva puntual, por lo que el calendario académico sigue su curso normal después del lunes festivo para estudiantes y docentes en todo el país.