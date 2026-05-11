Aunque el uso de billeteras virtuales y pagos digitales sigue creciendo, los cajeros automáticos continúan siendo una herramienta clave para acceder a efectivo durante las 24 horas, incluso fuera del horario bancario. Desde abril, los bancos mantienen distintos límites diarios de extracción, que no son iguales para todos los usuarios. El monto disponible puede depender del banco, la categoría de la cuenta, el tipo de tarjeta y si la operación se realiza en cajeros propios o de otra entidad. En términos generales, los topes informados se ubican entre $400.000 y $4.400.000 en cajeros propios o terminales de autoservicio, aunque pueden ser mucho menores cuando se usa una red ajena. Mercado Pago permite retirar efectivo en comercios adheridos y cajeros: hasta $170.000 por operación en comercios, $50.000 por extracción en cajeros Link y $60.000 por operación en Banelco. La ayuda oficial de Mercado Pago confirma que el retiro de efectivo puede hacerse en cajeros Link o Banelco, aunque también advierte que los límites y costos deben consultarse según el canal. En Banco Provincia, existe un límite de $400.000 con Cuenta DNI y hasta $800.000 diarios con tarjeta de débito, según configuración del cliente. La fuente oficial del banco confirma que, mediante Punto Efectivo, se puede extraer hasta $400.000 sin tarjeta de débito y que ese monto rige por cuenta y por día. El dato más importante para los usuarios es que el límite no depende solo del banco. También puede cambiar según la red del cajero, el tipo de cuenta, el canal usado y las configuraciones que cada cliente tenga habilitadas. En Banco Ciudad, el límite informado es de $800.000 diarios, ampliable hasta $1.200.000 por home banking. La entidad aclara oficialmente que el límite propio aplica solo a cajeros del Banco Ciudad y que, en cajeros de otros bancos o Red Banelco, el monto disponible puede bajar a $60.000. Entre los montos más elevados aparece Banco Galicia, con la posibilidad de retirar hasta $4.400.000 diarios combinando terminales de autoservicio y cajeros automáticos. La nota original detalla que, con tarjeta de débito, el máximo llega a $4.000.000 en autoservicios y $400.000 en cajeros propios. La fuente oficial de Galicia confirma que en cajeros de otros bancos, tanto Banelco como Link, el tope diario es de $60.000. En BBVA, el tope diario informado es de $2.000.000, combinando $800.000 en cajeros y hasta $1.200.000 sin tarjeta mediante validación biométrica. La información oficial disponible confirma que las extracciones sin tarjeta se suman al límite de la tarjeta de débito y que la operatoria está disponible en terminales de autoservicio. Muchas entidades permiten modificar temporalmente o aumentar el tope desde sus canales digitales. En esos casos, el cambio puede no impactar de inmediato y conviene verificarlo antes de necesitar el efectivo Para Banco Santander, la nota indica un máximo de $900.000 para SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity e Infinity Gold; $1.700.000 para cuentas Platinum o Black; y hasta $3.600.000 para clientes Pyme. El centro de ayuda oficial de Santander confirma esos mismos topes y agrega que la extracción sin tarjeta tiene un límite de $300.000. En Banco Macro, el límite informado es de hasta $1.000.000 diarios, con $300.000 para operaciones sin tarjeta en cajeros propios y $60.000 en cajeros de otras entidades. También se mencionan retiros de hasta $170.000 en comercios adheridos. Este punto queda basado en la nota original, sin fuente primaria oficial accesible en la búsqueda realizada.