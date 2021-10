Cachanosky: "Un acuerdo con el FMI no resuelve los problemas de fondo"

En el marco del viaje del presidente Alberto Fernández a Roma para asistir a la Cumbre de Líderes del G20 y, luego, a la COP26 en la ciudad de Glasgow, Escocia, resuena como el plato fuerte de este sábado la reunión de Fernández con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, con la mira puesta en cerrar un acuerdo sostenible para la deuda contraída con el organismo por la gestión de Mauricio Macri.

Ante este contexto, el economista Roberto Cachanosky compartió su perspectiva respecto a las intenciones del primer mandatario y su ministro de Economía, Martín Guzmán, en Europa. Así, según el analista, aunque se cierre un acuerdo con el FMI, este no resolverá "los problemas de fondo" .

"Desde 1956 la Argentina debe haber firmado con el FMI aproximadamente 27 acuerdos. Muchos de ellos no los cumplió", expuso Cachanosky, criticando que " se cree que en general los arreglos crediticios resuelven los problemas institucionales o estructurales y no es así ".

Es por esto que el economista instó a no poner "todas las esperanzas" sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya que considera que el país posee cuestiones estructurales a resolver que ningún acuerdo con el organismo podrán cerrar.

Así, el director del sitio Economía para Todos apuntó que la verdadera necesidad de la Argentina es establecer un plan económico con lineamientos claros para reactivar el país -entre ellos una serie de reformas- y brindar previsibilidad. "Es clave tener un plan económico, el acuerdo con el FMI es consecuencia de tener un plan ", sintetizó Cachanosky en diálogo con A24.

" Aunque me den más plazo, si yo no tengo forma de pagar, no ordeno . ¿Por qué tengo déficit fiscal y por qué tomo deuda?", se preguntó el economista, e ilustró: "Tomo deuda porque tengo déficit fiscal y tengo déficit fiscal porque gasto más de lo que me ingresa y no tengo inversiones".

Así, resumió: "Entonces, no es que necesite que el Fondo me dé más plazo, es que tengo que arreglar el problema que me llevó a tener déficit fiscal y tomar la deuda ". Ante la falta de esta solución, el acuerdo con el FMI solo será una "curita que va a durar muy poco tiempo y después va a volar todo por los aires" .

El economista remarcó que el acuerdo con el Fondo es un aspecto más que necesario, aunque no es el único: "Si no hay acuerdo con el FMI, entrás en default con este, que no es una cuestión menor, y eso te hace perder posibilidades, por ejemplo, de créditos blandos en el Banco Mundial o créditos del BID", ilustró Cachanosky, señalando que " el acuerdo es clave para seguir teniendo la nariz ahí , un poquito afuera".

Por otro lado, añadió que no se trata únicamente de una cuestión económica, sino que también existen implicancias políticas. "Usted no va a conseguir un plan económico consistente, ni que nadie con prestigio se siente a hacerlo en el Ministerio de Economía, si detrás no tiene un respaldo político ", consideró Cachanosky el último jueves.

Y apuntó contra la imagen del presidente Alberto Fernández, ya que él mismo advierte que el primer mandatario "está con un poder y una imagen totalmente licuados , al igual que (la vicepresidenta) Cristina Kirchner".

"A este Guzmán cada vez que habla le tiran un torpedo, la otro vez estaba hablando con el Fondo y los otros le dijeron 'no al Fondo'" , agregó en referencia al accionar del ministro de Economía en su intento por cerrar un acuerdo con el FMI y las presiones internas en el oficialismo que plantean posiciones más consonantes con la idea de no priorizar la deuda.

Por otro lado, respecto al panorama político dentro del Gobierno y el horizonte que el analista considera que puede llegar a darse luego de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, Cachanosky se mostró seguro de que, ante posibles nuevos resultados adversos para el Frente de Todos similares a los de las PASO, el oficialismo "se va a radicalizar más" .

" Puesto contra la pared el kirchnerismo te redobla la apuesta . No es que dicen ‘esto no funcionó, bueno cambio', no, dicen ‘esto no funcionó entonces le doy todavía más dosis de esto '", esbozó el economista.