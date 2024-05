Paro general: el gobierno porteño tomó una drástica decisión con los docentes que adhieran

El Gobierno de la Ciudad anunció la decisión de descontar el día a los docentes que sumen al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) este jueves.

Esta medida fue anunciada a través de un comunicado y aclara que los docentes que participen en el paro verán reflejado el descuento correspondiente en su recibo de sueldo, incluyendo el proporcional del presentismo .



Según lo detallado, aquellos docentes que enfrentes dificultades para llegar a sus lugares de trabajo debido a la medida de fuerza, podrán tener justificada su ausencia como "causa de fuerza mayor" , evitando así el descuento correspondiente.

Marcha CGT

Por otra parte, se informó que durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, el Ministerio de Educación convocó a los representantes de los 17 gremios docentes, alcanzando "acuerdos paritarios en todas las reuniones".

"La Ciudad garantizó esta instancia de diálogo y realizó un esfuerzo no solo para poder dar los aumentos que dio, sino también para pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) con recursos propios" , se destaca en el comunicado.

Paro general: ¿me descuentan el día si no voy a trabajar?

La Constitución Nacional protege, en el artículo 14 bis, el derecho de huelga de los trabajadores. Por lo tanto, quien adhiera al paro convocado por su gremio no podrá ser sancionado por su empleador.

De todas maneras, el principio aceptado por la doctrina y jurisprudencia es que "sin trabajo no hay salario". Por lo tanto, si el trabajador no proporciona su fuerza de trabajo, el empleador no está obligado a pagar ese día de salario.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , anunció que se le descontará el día de trabajo a los estatales que se adhieran a la medida de fuerza. No obstante, aclaró que no aplicará sobre los trabajadores que estén imposibilitados para llegar.

Paro general: qué pasará con el transporte el jueves 9 de mayo

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su participación, y anunció un paro total de actividades.

"El jueves es una adhesión total, es una decisión que ya se ha tomado. Todos los gremios confederados han decidido a un cese de actividad por 24 horas", indicó Juan Carlos Schmid, secretario general de la CATT.