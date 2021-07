Quiros confirmó que CABA aplicaría el pasaporte Covid, "pero todavía no es el tiempo"

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Fernán Quirós, trató la situación epidemiológica de su distrito en su tradicional conferencia de prensa de todos los martes donde realiza un seguimiento de la pandemia en la Ciudad y suele anunciar nuevas medidas.

En este caso, se refirió al "pasaporte Covid" que espera implementar la provincia de Buenos Aires para incrementar el porcentaje de individuos permitidos dentro de lugares cerrados, el cual permitiría una mayor movilidad a los vacunados contra el Covid.

En este marco, Quirós no descartó su aplicación en la Ciudad ya que alrededor del mundo estos pases sanitarios se utilizan "para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales" y, sobre todo, "para dar un estímulo para aquellos que están dudando si vacunarse o no".



Sin embargo, remarcó que "todavía no es el tiempo" de utilizarlo en su jurisdicción ya que no se ha vacunado "a todos los que se querían vacunar", por lo que no se puede imponer este pase. En esta línea considera que, a futuro; "en un contexto en el que todas las personas que se quisieron vacunar tuvieron la posibilidad de hacerlo", el pase sanitario será un instrumento cuyo impacto deberá ser evaluado.

Por otro lado, Quirós se refirió a la situación epidemiológica de la Ciudad y reveló que su distrito lleva "una serie de 8 a 10 semana de descenso de casos" según los reportes. Aunque agregó que "en la última semana el descenso se desaceleró", este sigue bajando.

En este sentido aseguró que, si se ordenan los casos por fecha de inicio de síntomas, de un promedio de 2.700 casos por día en el pico de este año, la Ciudad ahora observa valores por debajo de 900, "inclusive por debajo de picos de olas anteriores".

Respecto a los fallecidos, también se observó un "descenso significativo" de las muertes a causa del Covid-19 esta semana, pasando de un promedio diario en abril y mayo de 45 personas a 20 en este momento: "Hubo una disminución del 50 por ciento y vemos que sigue bajando semana a semana", expuso.

Finalmente, se refirió a la inminente aprobación del uso de las vacunas de Moderna en pacientes pediátricos a raíz de la llegada al país de 3,5 millones de dosis donadas a la Argentina por los Estados Unidos y, aunque hasta el día de hoy no hay ninguna vacuna aprobada para niños, niñas y adolescentes, el Gobierno observa de cerca el análisis del uso de Moderna en jóvenes que está llevando a cabo de la FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos), organismo que "seguramente emitirá su opinión en los próximos días", tal como indicó Quirós.

Luego de la comprobación de la FDA, el uso de Moderna -la cual ya se encuentra "físicamente" en Argentina- en pacientes pediátricos "tendrá que ser aprobado" por la ANMAT. "Cuando eso ocurra seguramente Nación distribuirá las vacunas y nosotros las aplicaremos a la brevedad, comenzando con los chicos con comorbilidades", aseguró Quirós para concluir.