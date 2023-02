Bullrich versus Bullrich: Patricia lanzó una `lista negra' para no dialogar y Esteban la cruzó

Mientras Horacio Rodríguez Larreta, uno de sus principales rivales en la interna por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, lanzaba formalmente su pre postulación para el sillón de Rivadavia, Patricia Bullrich intentó eclipsar la novedad del jefe de Gobierno porteño con una andanada de duros tuits contra el actual oficialismo.



NO HAY LUGAR PARA DIALOGAR CON QUIENES SON PARTE DEL PROBLEMA Y PROFUNDIZAN LA DECADENCIA DE NUESTRO PAÍS.

No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos.



(Abro hilo) %uD83E%uDDF5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 22, 2023

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri, armó una suerte de lista negra de dirigentes y figuras del gobierno o cercanas, cada uno de los cuales fue calificado como no digno de ser sujeto para el diálogo.

"No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país", introdujo la presidenta del PRO.

A partir de ahí fue enumerando la lista de dirigentes oficialistas con los que no se puede dialogar:

Cristina Fernández, Sergio Massa, Hugo Moyano, Juan Grabois, entre otros, en cada caso señalando el área específica en la que, menos que menos, se podría dialogar, forman parte de la lista.

Sin embargo, la respuesta más contundente no provino del peronismo gobernante, sino de sus propias filas y hasta familia: Esteban Bullrich, primo segundo de Patricia Bullrich, y exsenador tras dejar el escaño para luchar contra el ELA, la cuestionó públicamente: " Estimada Patricia", la arrobo, "no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos".