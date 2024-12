Bullrich culpó a Larreta por la fuga de presos en CABA: "Políticos lavándose las manos"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cargó con dureza contra el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y lo responsabilizó por la fuga de 17 presos de la Alcaidía 9 en Liniers, el lunes pasado.

Cabe recordar que todavía quedan por detener a 10 de los prófugos que lograron escapar mediante un boquete en una pared de aproximadamente 30 centímetros de diámetro.

En ese contexto, la funcionaria le quitó responsabilidad a los policías del episodio y aseguró que la fuga es consecuencia de la gestión anterior de CABA por haber "abandonado la construcción de una cárcel". "No valen políticos lavándose las manos y que pague siempre la Policía", disparó la referente oficialista.

Y añadió: "¿Es cómplice siempre el policía? No lo sé. Hay veces que el que hizo la cárcel con un ladrillo hueco tiene la cabeza hueca".

En diálogo por Radio Rivadavia, Bullrich detalló: "La Ciudad durante tres años tenía que haber terminado una cárcel que no la terminó. Eso generó un stock de presos en comisarías. Entonces, hay una situación en la que los presos en las comisarías no están en las mejores condiciones edilicias, tienen edificios muy precarios. Los policías los tienen que cuidar en vez de estar en la calle y no están formados para atender presos".

"No sé si hubo connivencia o no, pero tampoco es cuestión de tirarle a la Policía cuando las condiciones de la Ciudad son malas", remarcó la ministra.

Bullrich mencionó directamente al referente del PRO y dijo: "El hecho de haber abandonado la construcción de una cárcel generó un conjunto de presos en comisarías, esto viene de la gestión de Larreta".

"Larreta en 2022 dejó de construir la cárcel que tenía que construir. Entonces, hoy hay dispersos presos por todas las comisarías, lo que saca policías de la calle, resta seguridad a la ciudadanía y suma problemas", completó.