El Gobierno cruzó a Jorge Macri por el desdoblamiento electoral en CABA: "Temor electoral"

El Gobierno de Javier Milei cuestionó este sábado la decisión de Jorge Macri por el desdoblamiento de las elecciones legislativas de 2025. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo en declaraciones radiales que la medida generó "disconformidad" en el oficialismo y apuntó a un posible "temor" electoral del jefe de Gobierno porteño.

"Es una decisión con la cual La Libertad Avanza he expresado su disconformidad. (Macri) me llamó para comentarme que había llamado a doblar la elección con un argumento relativo, que pretende que se debatan los temas de la Ciudad", comenzó diciendo el funcionario en una entrevista por Radio Mitre.

Acto seguido, lanzó: "La realidad es que La Libertad Avanza ha crecido tanto que el gobierno de la Ciudad tiene algún temor de que eso lo afecte electoralmente".

"Es una decisión del jefe de Gobierno que los porteños tendrán que analizar al momento de emitir su voto. Es un costo innecesario de entre 35 o 40 millones de dólares", subrayó.

Más temprano, Macri había descartado la posibilidad de concretar una alianza con los libertarios en CABA.

"No me gusta que me inviten a ser parte pero con condiciones. ´Es como yo digo o no es nada´. La vida no es así", señaló el gobernante porteño.

Jorge Macri y Javier Milei, durante los festejos del último 9 de Julio

Qué dijo Francos sobre las críticas de Kicillof por la caída del presupuesto

El referente oficialista también le respondió a Axel Kicillof, quien había insinuado que la sesión para tratar el paquete de leyes de previsión para el año que viene fracaso por impulso de Javier Milei.

"Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia; la lógica de Milei es atacar y después pedirles que firmen. No voy a entrar a ningún proceso de extorsión", remarcó el mandatario provincial.

" Si la Provincia quiebra, es culpa del gobierno bonaerense", contestó Francos, señalando que la gestión del gobernador busca "endeudar" al distrito.

"Es exactamente el mismo criterio que han tenido los gobiernos justicialistas. ´Endeudemos y después que pague el que venga´. Eso ya no sirve, lo que sirve es hacer ajustes, hacer cortes y ordenar los números de la provincia de una manera más razonable", insistió.