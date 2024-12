Bullrich dijo que Milei se indignó con las criticas de Villarruel por el gendarme detenido

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, renovó sus cuestionamientos contra Victoria Villarruel luego del cruce que protagonizaron por el gendarme detenido en Venezuela. En ese sentido, reveló que Javier Milei se indignó con las críticas de la vice y le aconsejó que "pida perdón".

"Tuve un chat con el presidente y siente esto mismo. Siente que el país entero está preocupado en qué vamos a hacer para traer de vuelta a nuestro gendarme y ve esto y se indigna", lanzó en diálogo por LN+.

Más temprano, la ministra se había hecho eco de las críticas de la titular del Senado, quien había dicho que ella nunca hubiera autorizado el viaje del efectivo al país presidido por Nicolás Maduro.

"Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar", ironizó la vicepresidenta quién luego borro el comentario.

En ese sentido, la extitular del PRO redobló la apuesta contra la actitud de Villarruel: "Es como si se hubiera pasado a la oposición, hubiera quedado descubierto y se hubiera dado cuenta".

"Ella la semana pasada sacó un tuit importante que para mí era una bandera blanca. Voy a apoyar a Milei, no tengo proyecto político propio, dijo. Y una semana después, saca este", le reclamó Bullrich.

Y acto seguido, la funcionaria añadió: "Que pida perdón a la Gendarmería, a la familia de Nahuel. No quiero que me pide perdón a mí, no me importa".

Para Bullrich, la vicepresidenta "está buscando el error en vez de buscar su función, que es apoyar" y le pidió que "se ocupe de sus cosas".

"La que tiene que ordenarse es ella. Tiene que encaminarse en la misma dirección del Gobierno", sentenció.