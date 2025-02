Buenas noticias jubilados ANSES: este grupo recibirá en marzo un aumento mayor al esperado

Independientemente de las novedades de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para los haberes de marzo, un grupo de jubilados que no está alcanzado por esa normativa recibió buenas noticias para marzo 2025.

Es que los haberes jubilatorios del régimen especial de docentes no universitarios tendrían el mes que viene una suba del 10,61%.

Así lo expresó en un comunicado publicado en redes sociales la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), una organización que agrupa a sindicatos de trabajadores del sector público de la educación .

Qué sucede con el aumento para jubilados docentes

En este caso, los jubilados no reciben una recomposición mensual, como sí ocurre con las del régimen general de la ANSES. Los ajustes se realizan con frecuencia trimestral, en marzo, junio, septiembre y diciembre .

Sin embargo, a tan solo horas de que finalice febrero y a diferencia de otras oportunidades, el dato de marzo no fue confirmado por el Gobierno. "El aumento porcentual de la actualización para el mes de marzo 2025 será del 10,61%. por los próximos tres meses (por marzo, abril y mayo), según la información de la Subsecretaria de la Seguridad Social", indica el comunicado de CEA.

El incremento deberá aplicarse sobre los montos de ingresos definidos en diciembre de 2024 y que rigieron desde entonces.

"Si se suma el 40,62% de junio más el 26,80% de septiembre 2024, y el 10,61% acumularán respecto de marzo un 78,03%, teniendo en cuenta que la inflación interanual a enero 2025 es del 84,6%", indicaron en la misma publicación.

"Se recuerda que no se suman los porcentajes, porque el tercer aumento toma como base para el cálculo el resultado de la aplicación del primero y segundo, y así sucesivamente de ahí el terminó de acumulado)", aclararon.

A quiénes alcanzaría este aumento

El reajuste que sería de 10,61% alcanza a quienes se jubilaron según las reglas del decreto 137 de 2005.

El porcentaje se definió considerando la variación de un índice de salarios de la propia actividad, llamado Remuneración Imponible Promedio Docente (RIPDOC).

Según lo difundido por la entidad gremial, en un comunicado firmado por su secretario general, Fabián Felman, el índice de 10,61% surge de información asignada a la Subsecretaría de Seguridad Social. Sin embargo, no se detallan los datos utilizados para calcular el porcentaje.

"Cabe agregar que de las 11 jurisdicciones cuyos docentes están bajo el régimen jubilatorio de ANSES, no todos los aumentos que recibieron los docentes en actividad fueron directamente al sueldo básico", se remarcó en el mismo comunicado.

"En algunas jurisdicciones recibieron sumas 'no remunerativas, no bonificables', por lo cual no reciben el descuento para aporte jubilatorio, lo que conlleva a que el porcentaje de incremento producto de la formula combinada del RIPDOC genere la insuficiencia de la movilidad para mantener el poder adquisitivo de los ingresos", aclaró el texto.