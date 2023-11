Bonos ANSES, Potenciar Trabajo y planes sociales: un referente clave de Milei dio nuevas precisiones

El economista y diputado electo de La Libertad Avanza (LLA), "Bertie" Benegas Lynch, ratificó el martes que la "prioridad" del presidente electo Javier Milei será garantizar la baja del gasto del Estado.

En diálogo con el portal chileno La Tercera e invitado al país trasandino por el Centro de Estudios Libertarios, el legislador próximo a asumir el 10 de diciembre insistió en que el programa apuntará a dar por finalizado el esquema por el cual, según detalló, se produce el "robo de la política".

"Hoy la prioridad que pone Javier es el tema de la baja del gasto del Estado, donde roba la política sin tocar partidas sociales, y después es la reforma fiscal. Después vendrán otras batallas" , postuló Benegas Lynch.

Las definiciones se suman a las esbozadas este miércoles por Milei. En lo que fue una de sus primeras entrevistas post gira en los Estados Unidos, el liberal ratificó que eliminará los intermediarios.

"Vamos a sacar los intermediarios" , sentenció en diálogo con radio La Red. Según dejaron trascender desde el equipo, la modificación se ejecutará mediante la asignación de una tarjeta intransferible.

Bonos ANSES para jubilados y pensionados y Potenciar Trabajo: las resoluciones que deberá adoptar Javier Milei



El Gobierno nacional oficializó el martes el bono de hasta $ 55.000 para Jubilados y pensionados a pagarse en diciembre 2023, mientras que se aguarda por la definición acerca de su continuidad en enero y febrero 2024.

A través del d ecreto 626 y en sintonía con lo anunciado semanas atrás por el Ministerio de Economía, la suma se acreditará junto con el haber actualizado en un 20,87% y el medio aguinaldo.

El Refuerzo impactará en tres grupos:

a. Los y las titulares de las prestaciones contributivas previsionales, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241;

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias,

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

En tanto, el médico Pablo de la Torre, quien desde el 10 de diciembre asumirá como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, será el encargado de definir la dirección que adoptarán distintos programas como Potenciar Trabajo y Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar).

"Al que recibe un plan social, según su capacidad, le vamos a exigir que trabaje porque de esa forma lo vamos a liberar del plan el día de mañana", anticipó a través de un comunicado.

Con Sandra Pettovello queremos que la plata del Estado sea una inversión en el capital humano de cada argentino y no una limosna que los condene a la pobreza. Vamos a terminar con el modelo que nos llevó al fracaso total. Con foco en defender la vida y la familia. pic.twitter.com/vEXCDs8wz5 — Pablo de la Torre (@dlTorrePablo) November 17, 2023