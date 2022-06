Boleta Única de Papel: los obstáculos para que el proyecto se convierta en ley

"Tal vez volvamos a toparnos con una mayoría oficialista en el Senado que se niegue a aprobar la Boleta Única (de Papel)", reconoció anoche la diputada del PRO, Silvia Lospennato. Fue durante su discurso de cierre de la extensa sesión en la que 17 bloques de la oposición se aliaron para darle media sanción a la iniciativa que busca dejar atrás el sistema de boletas partidarias que rige en la Argentina.

Lo más probable es que el escenario que vaticinó anoche la bonaerense se cumpla. Es que, con el correr de los días, un sector de la oposición comenzó a ver más alejadas las posibilidades de que los tres senadores del Frente de Todos que presentaron tiempo atrás proyectos para implementar la Boleta Única de Papel se diferencien del resto de sus compañeros de banca y voten con la oposición. Se trata de Carlos Espínola, Edgardo Kueider y Guillermo Snopek .

A esto se le debe sumar otro dato. Y es que, a diferencia de lo que ocurre en Diputados, la composición en las comisiones le juegan en contra a la oposición . Son minoría. Además de que, salvo que emplacen a las comisiones como hicieron los diputados, los tiempos del tratamiento los marca el Frente de Todos .

De todas maneras, hay quienes se mantienen optimistas. "Hay posibilidades", le dijeron a este medio. No descartan que esos legisladores oficialistas se desmarquen de su bancada.

Lo cierto es las definiciones de esos tres senadores no son tajantes. "Nosotros no hemos tomado ninguna decisión toda vez que el proyecto no ha ingresado al Senado", dijo, por caso, Kueider dos semanas atrás en declaraciones radiales.

De paso, el entrerriano recordó: "El gobernador (Gustavo) Bordet en el año 2018 impulsó un proyecto de boleta única para la provincia, que fue rechazado por la oposición de Juntos por el Cambio porque decían que era un sistema que iba a favorecer a Bordet para ser reelecto gobernador".

En el Senado, Juntos por el Cambio no tiene mayoría en prácticamente ninguna comisión.

Si los 35 senadores del Frente de Todos votaran en contra del proyecto, replicando la postura que se vio anoche en la Cámara baja, a las tres bancadas de la oposición que fueron artífices del triunfo ayer en Diputados les queda poco margen para buscar votos.



Esas bancadas, que son Juntos por el Cambio, Juntos somos Río Negro y Córdoba Federal suman un total de 35 senadores . Por ser un proyecto que reforma electoral, que requiere una mayoría especial, la oposición debería sumar dos votos más.

Las chances de sumar a la misionera Magdalena Solari Quintana son muy bajas. Es que la referente del Frente de la Concordia Misionera no solo suele ser una aliada clave del Frente de Todos sino que además, los diputados de su espacio ayer pegaron el faltazo a la sesión.

La última senadora a la que la oposición podría apelar para sumar adhesiones es la riojana Clara Vega, quien dos sesiones atrás se enfrentó con Juntos por el Cambio por su banca en el recinto. Pero más allá de ese altercado, la riojana no solo habla de la oposición como si le fuera algo ajeno y viene participando de las "peñas de los senadores" del Frente de Todos.

Sino que además, en sus últimas intervenciones en la Cámara alta, Vega ya dejó en claro que la Boleta Única de Papel que impulsa "la oposición" no forma parte de "los graves problemas que tienen los argentinos".

la alternativa del veto

Ahora bien, si Solari Quintana y Vega adhirieran al proyecto que recibió media sanción en las últimas horas o si, negociaciones mediante, algunos de los senadores oficialistas que tienen proyectos de Boleta Única de Papel bajo el brazo votaran con la oposición y el texto se sancionara, le quedaría un último obstáculo a la ley. El veto, "veto con v corta", como bromeó el jefe del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, durante el debate en comisión.

Fernández se expresó en contra del proyecto impulsado por la oposición y hasta podría vetarlo si fuera ley.