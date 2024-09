Blanqueo: alertan que falta un paso clave de AFIP para el pago del impuesto

A 19 días para la finalización de la "Etapa 1" del blanqueo de capitales, la gran apuesta del Gobierno para la reactivación económica, los tributaristas alertan sobre cuestiones claves que aún no se definieron. El movimiento para pagar el impuesto de regularización establecido por ley que aún no estaría operativo.

A la espera de la prórroga por parte del ministro de Economía, Luis Caputo -faculta dada por ley- tanto contadores como abogados alertan sobre las controversias y la falta de resoluciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que desincentivan la adhesión.

"Tema urgente que tienen que arreglar en la AFIP es la posibilidad de pagar el impuesto del blanqueo con fondos que se depositaron/transfirieron a la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA)", escribió en X el socio de Expansion, Diego Fraga.

Ya que si bien el artículo 31 de la Ley 27.743 estableció que si los fondos de la CERA son transferidos a la AFIP para pagar el impuesto especial de regularización "no se deberá realizar retención alguna", los sistemas operativos para hacerlo no estarían.

"No están preparados los sistemas y no hay indicios de que eso cambie", destacaron puertas adentro del organismo. Frente a la consulta de El Cronista a fuentes oficiales de la AFIP no hubo respuesta hasta el momento.

Así, hasta la fecha (11 de septiembre de 2024), en el caso de que se regularice efectivo y "otros bienes" por un monto superior a u$s 100 mil (valor del Mínimo No Imponible, MNI) no se podría pagar el impuesto por este último con los fondos que se encuentren en la CERA.

"Si quisieras usar los fondos de la CERA para pagar el impuesto (por superar el MNI de u$s 100 mil), deberías mandarlo a una cuenta común, por lo que te retendrían 5%", destacó Fraga, por lo que no se estaría cumpliendo con lo que estipuló la ley.

Los movimientos de AFIP

A pesar de que la "Etapa 1" no termino, la semana pasada se conoció que el organismo que lidera Florencia Misrahi ya se encuentra fiscalizando a los contribuyentes que ingresaron al blanqueo y mira de cerca a quienes aún no lo hicieron.

"Nos estamos preparando para el día después del blanqueo (que ya es hoy) y la moratoria", aseguró una fuente de primera línea de AFIP a este medio. Lo que incluye trabajo conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) para la generación de mejores prácticas respecto a sistemas y fiscalización internacional.

Y el cruce de información va desde con propia (declaraciones juradas presentadas, bienes registrables, depósitos bancarios, entre otros) hasta regímenes del país (CITI Escribanos, Migraciones, Dirección Nacional de los Registros del Automotor) y el exterior.