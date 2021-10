Berni confirmó que quiere ser presidente: cuándo y por qué partido político se postularía

El actual ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se ha mostrado en el centro de la escena en las últimas semanas por su posible alejamiento del Frente de Todos luego de las elecciones generales del 14 de noviembre por diferencias de criterio con fieles representantes del oficialismo tales como Máximo Kirchner o el mismo presidente, Alberto Fernández, las cuales Berni se ha ocupado de remarcar públicamente en una serie de ocasiones.

En cuanto a esto se pronunció el mismo funcionario en diálogo con Intratables por América TV, confirmando que existe la posibilidad de que se separe del oficialismo . No obstante, Berni distinguió su función como ministro de su militancia, asegurando que se siente "honrado" de haber sido designado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

¿Renuncia Berni? Le puso plazo a una definición tras los cruces con los enemigos internos



"Yo quiero separar dos cosas totalmente distintas, una cosa es la responsabilidad institucional que tengo, que he tenido el honor de ser designado ministro de una provincia donde la inseguridad es una enfermedad endémica ", comenzó Berni, y agregó: "Esta responsabilidad la he aceptado con gusto y la he transitado y vivido con mucha pasión y compromiso. Entonces, institucionalmente tengo una responsabilidad con mis bonaerenses que confían en nuestra creación de seguridad".

Sin embargo, remarcó que por otro lado sostiene una "responsabilidad" con la agrupación política a la que pertenece y él mismo formó, "siempre en el peronismo": la Agrupación 20 de noviembre , nombrada así en honor al combate de la Vuelta de Obligado.

En cuanto a este aspecto, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires reveló que después de las elecciones generales del próximo 14 de noviembre su agrupación ya decidió juntarse "a discutir el futuro político" de esta : "Ahí vamos a discutir fuertemente si seguimos sintiendo esa pertenencia en este frente político (el Frente de Todos) y si prima la postura de abrir, nos abrimos".

Por otro lado, consultado sobre su intención de acceder a la presidencia en el futuro, Berni fue franco: "¿Quiero ser presidente? si claro, porque creo que podemos transformar la realidad del país" , disparó.

"Cualquiera de los que militamos lo hacemos con el fin último de transformar una realidad y el mayor lugar en el que uno puede hacerlo es siendo presidente , sería deshonesto e hipócrita contestar como contestan todos diciendo que falta mucho", agregó el actual funcionario bonaerense.



Uno por uno: los muchos, pero muchos, enemigos internos de Berni



Finalmente, respecto a las tensiones que vivió con el actual diputado Máximo Kirchner, en las cuales se rumoreó que Berni "agarró del cuello" al hijo de Cristina Kirchner, el ministro desmintió este acto de violencia pero si confirmó un enfrentamiento verbal: "En el peronismo se discute" , remarcó Berni, quién luego agregó que discutió "picante y mucho más también" .

"Eso es parte del debate y la discusión política de todos los días, bienvenido sea", consideró el ministro de Seguridad, quién resaltó que "las discusiones políticas no son personales, son posiciones ideológicas" .