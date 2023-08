Berni apuntó a los intendentes: "Le armaron la lista a Milei y le cuidaron la boleta"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, lanzó una dura acusación al interior del oficialismo provincial y afirmó que "muchos intendentes" de Unión por la Patria "le armaron la lista a Milei y le cuidaron la boleta" en las PASO. "Con Milei pasó una cosa: muchos intendentes le armaron la lista. Vamos a hablar las cosas como son", subrayó el funcionario provincial.

En una entrevista en el programa Duro de Domar, por C5N, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense profundizó la acusación contra jefes comunales propios y de Juntos por el Cambio.

"Muchos intendentes de los nuestros y de la oposición también, abusándose de la falta de capacidad y de estructura política que tenía Milei sobre todo en la Provincia, le dijeron: ‘Los concejales te los pongo yo y te cuido la boleta a vos'. Y ahí pasó lo que pasó", explicó Berni.

Sergio Berni cargó contra los intendentes que le "cuidaron la boleta" a Javier Milei en las PASO.

Sumándole más polémica a sus dichos, luego añadió: "No hay nada que se venda más fácil que un candidato legislativo local y saben que es así. ¿Alguien tiene alguna duda?".

Al ser consultado sobre si esa situación se repetiría en las generales del 22 de octubre, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof respondió: "Ahora me parece que no le van a volver a cuidar la boleta".

Finalmente, definió a Milei como "un menemista tardío y confeso", aunque aclaró que a su entender "no tuvo nada que ver con lo que pasó en el Conurbano", en alusión a los robos a supermercados y comercios en modalidad de saqueo.

El conductor del ciclo, Pablo Duggan, le preguntó si Javier Milei estuvo relacionado con la ola de robos en banda que ocurrieron la semana pasada en la provincia, tal como había señalado inicialmente la vocera presidencial Gabriela Cerruti. "Yo no lo conozco personalmente a Milei, me parece que es una persona de bien que lejos está de generar algún caos en la Argentina. De hecho, el mismo ministro de economía ese día también reconocía el intento positivo de Milei con favorecer la ayuda del Fondo Monetario que finalmente el ministro cerró en Estados Unidos", dijo.

"Mientras que otra candidata carancheó con la desgracia que intentaban que sucediera, que lamentablemente para ellos no pudo suceder. No digo que fueran los culpables de haberlo producido, pero sí que intentaron caranchear y, en vez de asumir una responsabilidad para llevar calma y tranquilidad a cada uno de los bonaerenses, pensaron con ese viejo y estúpido pensamiento de ‘cuanto peor, mejor'", continuó, apuntándole a Patricia Bullrich.

El panelista Carlos Maslatón le preguntó al ministro como veía la situación electoral de Kicillof, que salió primero en las PASO a gobernador de la provincia.

"Mejora Kicillof o empeora?", preguntó. "¿Por qué debería empeorar?", contestó Berni, y siguió, "no hay ninguna causa por la que debería empeorar, me parece que, con toda la situación adversa que significó las elecciones a presidente, así y todo el gobernador fue el candidato más elegido de la provincia. En la provincia no hay segunda vuelta y matemáticamente tiene los votos para ganar, pero más allá de la matemática lo importante es qué uno camina todos los días, y en la calle el gobernador tiene una gran aceptación y un gran reconocimiento por los cuatro años de gestión", concluyó.