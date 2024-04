Cómo cayó su rechazo a la educación obligatoria dentro del Gobierno: charlas con Milei y la explicación "fisiológica"

Las declaraciones del diputado nacional Bertie Benegas Lynch en oposición a la obligatoriedad de la educación trajo un alborotamiento mediático que opacó parcialmente el multitudinario evento de preafiliación que Karina Milei encabezó ayer en la CABA . Ante esta situación, el vocero presidencial debió marcar que el Gobierno no comparte ese posicionamiento e incluso recibió críticas por parte de sus propios compañeros oficialistas.

"La Argentina sin conocimiento no tiene futuro, y por supuesto que lo que dice el diputado Benegas Lynch corre por su cuenta" , sostuvo el funcionario nacional en la habitual conferencia de prensa, en la que aclaró que la postura del legislador "no tiene por qué coincidir con la opinión del Gobierno" dado que el gobierno de Javier Milei "no se mueven en manada".

Las aclaraciones de la administración libertaria hacen referencia a los dichos de economista, hijo del reconocido Alberto Benegas Lynch (h.), quien afirmó ayer: "No creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor".

"Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad" , agregó.

La declaración fue recogida por los medios nacionales y generó una espiralización mediática al mismo tiempo que Benegas Lynch se aprestaba a arribar al evento de lanzamiento y preafiliación de la seccional porteña La Libertad Avanza, evento al cual había sido invitado por la secretaria general de la Presidencia y principal armadora libertaria Karina Milei.

Bertie Benegas Lynch en el evento de ayer con Karina Milei. (LLA)

Ante esta situación, el diputado nacional decidió cancelar las declaraciones públicas y entrevistas que planeaba hacer después del encuentro y limitarse a postear en sus redes el masivo evento partidario, que contó con cerca de 2500 afiliaciones sólo para la Ciudad de Buenos Aires.

El vínculo entre Bertie Benegas Lynch y Javier Milei

¿Le trajo un perjurio esta situación? Todos los dirigentes con los que pudo hablar este medio coinciden en que no. Al igual que el vocero Manuel Adorni, repiten que ya resulta habitual que referentes de mediano y alto vuelo mediático suelan emitir opiniones que no van en línea con el pensamiento del Presidente o que, en todo caso, podrían generar revuelo en la opinión pública.

Un armador lo explicó de la siguiente manera: "Tanto Javier [Milei] como Bertie [Benegas Lynch] tienen la incapacidad fisiológica de mentir". "Milei hizo campaña diciéndole a la sociedad que iban a ser meses durísimos y es por eso que continúa teniendo credibilidad a pesar del ajuste", agrega.

Javier Milei y Bertie Benegas Lynch en una de las fotos institucionales de campaña.

Desde Casa Rosada marcan que no hay molestia del Presidente con el diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires. Algunos recuerdan el episodio que surgió en el cierre de campaña previo a las elecciones generales, cuando el padre de Bertie, Alberto Benegas Lynch (h.), habló como único orador antes de Milei y propuso romper relaciones con el Vaticano si La Libertad Avanza llegaba al poder. Esa fue la frase que más repercusión generó en el acto y se sumó a la propuesta que había emitido días antes la candidata Lilia Lemoine para que los varones puedan "renunciar a la paternidad".

Tanto Alberto Benegas Lynch (h.) como Lilia Lemoine siguen siendo personas altamente consideradas por el Presidente . Incluso, la ahora diputada nacional lo acompaña frecuentemente a los eventos y hasta lo asiste en cuestiones referidas a su imagen: es quien, generalmente, lo maquilla antes de las entrevistas televisivas o en sus presentaciones.

El caso de Bertie Benegas Lynch responde a lo mismo, seguirá con alta estima por parte del tándem conformado por Javier y Karina Milei . Representa parte del pensamiento más puro que tiene el jefe de Estado: antes de que La Libertad Avanza pasara a ser Gobierno nacional, ambos solían ir a la casa del otro para mantener largas conversaciones al respecto del ideario libertario y, particularmente, sobre la Escuela Austríaca, la principal línea de pensamiento a la cual suscriben.





El cruce de Pettovello por los dichos de educación

Quien presentó licencias al respecto fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, otra fundamental en la mesa chica mileista, que tiene bajo su órbita la secretaría de Educación, presidida por Carlos Torrendell. Luego de darse a conocer las declaraciones, publicó una foto con la consigna "hombres trabajando, niños estudiando", en clara oposición a la postura vertida por el diputado libertario.

"El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la Educación. La educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos" , argumentó, citando al secretario Torrendell.

"Es cierto que la educación obligatoria ha derivado muchas veces en el adoctrinamiento o el monopolio ideológico. Pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos", concluyó la ministra.

El posteo de Sandra Pettovello.

"La mejora de la educación no se da sólo por el efecto de la libertad de elección", analizó Torrendell al ser entrevistado por Luciana Vázquez este fin de semana. Marcó que "hay muy buenas escuelas estatales, muy dinámicas, que se traman bien con su sociedad civil y tienen muy buenos resultados" y que "puede haber escuelas privadas que actúan como estatizadas, burocráticas y débiles".



"El problema no es tanta educación pública vs privada sino la relación de la escuela con el Estado y su comunidad. Hay que terminar con esa dicotomía entre educación pública y educación privada", propuso.