Belliboni criticó a Galperin por Mercado Pago: qué le dijo al CEO de Mercado Libre

Eduardo Belliboni , líder del Polo Obrero , criticó la intervención de Mercado Pago en el cobro de las asignaciones familiares remarcando que Marcos Galperin habría obtenido un negocio con el gobierno de Javier Milei para involucrar a la billetera virtual.

"La tarjeta del ex Potenciar Trabajo existe hace más de siete años. La gente va y cobra en el banco, no me da la plata a mí y yo la reparto, como dicen algunos", mencionó Belliboni en Splendid 990.

El dirigente del Polo Obrero recalcó como "escandaloso" que desde el gobierno "no quieran decir la verdad" , mencionando que antes no existía el pago directo porque todos tenían una tarjeta y cobraban en el banco.

Galperin salió al ataque y Milei lo apoyó

Distintos usuarios en redes sociales acusaron al CEO de Mercado Libre de intervenir en el proceso de cobro para beneficiarse de un "negocio millonario".



Desde la fintech, aclararon que no perciben ningún tipo de comisión por ofrecer dicho servicio. "Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes, que lo hacemos gratis", publicó por su parte Galperin en su cuenta de X.

Marcos Galperin

El creador de Mercado Libre no está solo en su postura. De hecho, encontró respaldo en el presidente de la Nación, Javier Milei , quien compartió en su cuenta persona el comunicado de la empresa, así como también algunas publicaciones que apoyaban al empresario.