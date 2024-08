Becas Progresar: el Gobierno anticipó nuevas inscripciones, ¿Cuándo se habilitarán?

La Secretaría de Educación abrirá en agosto un nuevo periodo de inscripciones para los estudiantes que deseen anotarse a las Becas Progresar.



La prestación tiene como objetivo ayudar a los alumnos a finalizar los estudios obligatorios y las diversas formaciones profesionales posteriores.

Becas Progresar: ¿Cuándo se habilitarán las nuevas inscripciones?





Quienes estén interesados en inscribirse en las Becas Progresar podrán hacerlo dos veces al año: marzo y agosto, según la información que se desprende del sitio oficial de la Secretaría de Educación.

¿Cuáles son los requisitos para anotarse en las Becas Progresar?



Quienes deseen postularse a una de las líneas de las Becas Progresar deberán cumplir con una serie de requisitos. Si bien cambiarán factores como edad, niveles de ingresos y otras condiciones específicas, las principales son:

Ser argentino nativo o naturalizado , o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI;

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria;

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Cumplir con la condición de alumno regular;

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa;

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar,

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

En agosto el piso salarial pasó a ser de $ 262.432, por lo que para acceder al beneficio los ingresos familiares no deberán superar los $ 787.299. Cabe recordar que esta exigencia no aplica a quienes sean titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez.

¿Cuánto cobro por Becas Progresar?



Los estudiantes que cumplan con los requisitos para cobrar las Becas Progresar accederán a un monto bruto de $ 20.000, el cual fue establecido a inicios de 2024 por el Ministerio de Capital Humano.

¿Cuándo cobro las Becas Progresar en agosto 2024?