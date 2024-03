Baja de tasas: el efecto sobre inflación, dólar y la condición clave para la actividad

Las últimas medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a cargo de Santiago Bausili, con la baja de la tasa anual de interés de los plazos fijos del 110% al 80% y la eliminación de la mínima, tiene una contactará para los dólares financieros, el cepo y financiamiento del sector privado.

Un día antes de que se conociera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, sobre el cual hay gran expectativa luego del 20,6% de enero, el Gobierno tomó la decisión de pronunciar la tendencia de su política monetaria .

"La baja de la tasa de interés va a hacer que los financieros suban porque genera el incentivo de pasar de pesos a dólares", afirmó el jefe de la consultora Audemus Gonzalo Guiraldes. Y detalló: "El techo de la suba posiblemente lo marcará la entrada de divisas que genere la cosecha".

Dado que considera que a causa del esquema 80% al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y 20% al Contado con Liquidación (CCL) para las exportaciones, que se fijó en diciembre pasado, con la venta gruesa aumentará la oferta.

Una postura con la cual coincide en parte el analista de Eco GO Lucio Garay Méndez. Ya que, si bien sostiene que tendrá un impacto en el tipo de cambio, asegura que la brecha se encuentra en "niveles relativamente mente cómodos" que le permite al Gobierno bajar la tasa.

Inflación futura

Para el director de Analytica Claudio Caprarulo, con las últimas medidas del BCRA, el Gobierno "busca balizar expectativas en torno a un sendero de reducción de la inflación para los próximos meses ", con las medidas que se dieron en la previa del dato de febrero.

Para Guiraldes la medida no solo no le alcanzará para bajarla, sino que le generará problemas a futuro en una de sus principales promesas . "No alcanza con la recesión, necesitas un ancla nominal. La inflación se está comiendo el colchón cambiario que se generó con la devaluación de diciembre . Lo que va a hacer más costoso salir del cepo", alertó.

Las alertas ya se prendieron en el Gobierno. Ante los sucesos de la primera semana de marzo, alza en los precios de alimentos y bebidas -según la consultora LCG del 3,6%-, se tomó la decisión de abrir las importaciones de productos de la canasta básica y medicamentos. Cómo una forma de "mejorar la competencia y apuntalar la baja".



Crédito para el sector privado

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia considera que también tiene implicancias en el acceso a financiamiento. "Bajar la tasa es una forma de incentivar a los bancos a que entren al canje y que el crédito se vuelva más atractivo para el sector privado", sostuvo.