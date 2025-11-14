La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentará sus prestaciones para diciembre de 2025. De esta manera, ya se sabe cuánto cobrarán los jubilados, pensiones y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Esta medida tiene que ver con la Ley de Movilidad, la cual toma como referencia el último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) que brinda el INDEC. Su intención es que las ayudas sociales no pierdan valor contra la inflación mensual.

ANSES paga montos y beneficios diferentes para AUH y SUAF. Fuente: Shutterstock Arlette Lopez

¿Cuánto subirán las prestaciones de ANSES en diciembre de 2025?

Desde enero hasta el momento, las prestaciones de ANSES subieron un 22% por los datos de inflación del 2025. Ahora, se sumará un nuevo incremento del 2,3%, referido a los valores de octubre.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre de 2025?

Para el último mes de este año, la jubilación mínima pasará de $ 333.085,39 a $ 340.746,35. A esto se le sumará el bono de $ 70.000, por lo que cobrarán el haber total será de $ 410.746,35.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor sube de $ 266.468,31 a $ 272.597,08. Con el bono, cobrarán $ 342.567,08.

En el caso de la Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez, que estaba fijado en $ 233.159,77, se establece en $ 238.522,44 y el bono dejará un haber total de $ 308.522,44.

¿Cuánto cobrarán los titulares de la AUH?

La Asignación Universal por Hijo también subirá un 2,3% en diciembre de 2025. Los montos serán:

AUH: 97.955,11

Complemento 20%: 24.488,78

AUH por Discapacidad: 318.957,49

Complemento 20%: 79.739,37.

Calendario ANSES: ¿cuándo cobran los jubilados en noviembre 2025?

El cronograma de pagos de ANSES fue fijado en la Resolución 1091/2024, aunque podría experimentar alteraciones debido a los días no laborables del viernes 21 y lunes 24 de noviembre.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC):

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre.

Calendario ANSES: ¿cuándo se cobra la AUH en noviembre?