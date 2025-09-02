Edición: Argentina
Salarios

Paritaria UOM: con aumento confirmado, cuánto cobro en septiembre y cómo quedan todas las escalas

Los trabajadores de la rama metalmecánica recibirán sus haberes con la última suba del acuerdo paritario firmado con las cámaras. Qué pasará una vez agotado el esquema.

La Secretaría de Trabajo homologó semanas atrás la última paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que establece nuevos aumentos para todos los empleados de la rama metalmecánica.

La resolución destrabó el conflicto entre el gremio que lidera Abel Furlán con las cámaras empresarias, provocada en gran parte por la decisión del Ministerio de Economía de no avalar el acuerdo salarial alcanzado el  4 de junio porque superaba la pauta oficial, en torno al 1%.

El acuerdo consistió en una suba de 7,6% para el período abril-agosto a pagar en cinco tramos (3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%), además de cinco sumas fijas no remunerativas de $ 30.000 para abril y $ 25.000 para cada uno de los meses restantes.

Estas sumas fijas, se aclaró, no se incorporan al salario básico, son absorbibles y/o compensables con pagos superiores a los mínimos previstos, y pueden liquidarse en forma proporcional en caso de ausencias injustificadas o jornadas inferiores.

MesIncrementoSuma no remunerativa
Abril3,30%$ 30.000
Mayo1,20%$ 25.000
Junio1,10%$ 25.000
Julio1%$ 25.000
Agosto1%$ 25.000

Este último 1% se pagará en los primeros días de septiembre. Pensando a futuro, además,  se fijó una base de cálculo futura con un aumento del 3,14% para los salarios del noveno mes del año.  

Metalúrgicos: cómo quedan todas las escalas en septiembre 2025


Personal jornalizado

CATEGORÍAS GENERALES

CATEGORÍA01/04/202501/05/202501/06/202501/07/202501/08/2025
Ingresante$ 3.514,91$ 3.557,09$ 3.596,21$ 3.632,18$ 3.666,50
Operario Calificado$ 3.807,52$ 3.853,21$ 3.895,59$ 3.934,55$ 3.973,90
Medio Oficial$ 4.105,59$ 4.152,83$ 4.198,51$ 4.240,50$ 4.282,90
Operario Especializado$ 4.389,83$ 4.442,87$ 4.491,44$ 4.536,35$ 4.581,72
Operario Espdo. Múltiple$ 4.641,01$ 4.696,70$ 4.748,37$ 4.795,85$ 4.843,81
Oficial$ 4.855,48$ 4.913,75$ 4.967,60$ 5.017,48$ 5.067,65
Oficial Múltiple$ 5.230,11$ 5.292,87$ 5.351,09$ 5.404,60$ 5.458,65

OPERADORES CNC

CATEGORÍA01/04/202501/05/202501/06/202501/07/202501/08/2025
Oficial Superior$ 5.230,11$ 5.292,87$ 5.351,09$ 5.404,60$ 5.458,65
Oficial Múltiple Superior$ 5.596,64$ 5.663,90$ 5.726,10$ 5.783,37$ 5.841,20
Oficial Múltiple de Referencia (JMGR)$ 7.775,00$ 7.862,50$ 7.917,50$ 8.088,00$ 9.114,00


Personal mensualizado

a) GRUPO "A" - PERSONAL ADMINISTRATIVO

CATEGORÍA01/04/202501/05/202501/06/202501/07/202501/08/2025
Cat. Adm. de 1°$ 678.969,11$ 687.116,74$ 694.675,02$ 701.621,77$ 708.637,99
Cat. Adm. de 2°$ 852.527,04$ 862.669,37$ 872.376,15$ 881.667,21$ 891.453,88
Cat. Adm. de 3°$ 870.056,58$ 880.409,28$ 890.184,78$ 899.366,62$ 908.077,49
Cat. Adm. de 4°$ 950.239,28$ 961.642,16$ 972.290,21$ 981.942,41$ 991.761,84




