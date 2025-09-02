Paritaria UOM: con aumento confirmado, cuánto cobro en septiembre y cómo quedan todas las escalas
Los trabajadores de la rama metalmecánica recibirán sus haberes con la última suba del acuerdo paritario firmado con las cámaras. Qué pasará una vez agotado el esquema.
La Secretaría de Trabajo homologó semanas atrás la última paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que establece nuevos aumentos para todos los empleados de la rama metalmecánica.
La resolución destrabó el conflicto entre el gremio que lidera Abel Furlán con las cámaras empresarias, provocada en gran parte por la decisión del Ministerio de Economía de no avalar el acuerdo salarial alcanzado el 4 de junio porque superaba la pauta oficial, en torno al 1%.
El acuerdo consistió en una suba de 7,6% para el período abril-agosto a pagar en cinco tramos (3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%), además de cinco sumas fijas no remunerativas de $ 30.000 para abril y $ 25.000 para cada uno de los meses restantes.
Estas sumas fijas, se aclaró, no se incorporan al salario básico, son absorbibles y/o compensables con pagos superiores a los mínimos previstos, y pueden liquidarse en forma proporcional en caso de ausencias injustificadas o jornadas inferiores.
|Mes
|Incremento
|Suma no remunerativa
|Abril
|3,30%
|$ 30.000
|Mayo
|1,20%
|$ 25.000
|Junio
|1,10%
|$ 25.000
|Julio
|1%
|$ 25.000
|Agosto
|1%
|$ 25.000
Este último 1% se pagará en los primeros días de septiembre. Pensando a futuro, además, se fijó una base de cálculo futura con un aumento del 3,14% para los salarios del noveno mes del año.
Metalúrgicos: cómo quedan todas las escalas en septiembre 2025
Personal jornalizado
CATEGORÍAS GENERALES
|CATEGORÍA
|01/04/2025
|01/05/2025
|01/06/2025
|01/07/2025
|01/08/2025
|Ingresante
|$ 3.514,91
|$ 3.557,09
|$ 3.596,21
|$ 3.632,18
|$ 3.666,50
|Operario Calificado
|$ 3.807,52
|$ 3.853,21
|$ 3.895,59
|$ 3.934,55
|$ 3.973,90
|Medio Oficial
|$ 4.105,59
|$ 4.152,83
|$ 4.198,51
|$ 4.240,50
|$ 4.282,90
|Operario Especializado
|$ 4.389,83
|$ 4.442,87
|$ 4.491,44
|$ 4.536,35
|$ 4.581,72
|Operario Espdo. Múltiple
|$ 4.641,01
|$ 4.696,70
|$ 4.748,37
|$ 4.795,85
|$ 4.843,81
|Oficial
|$ 4.855,48
|$ 4.913,75
|$ 4.967,60
|$ 5.017,48
|$ 5.067,65
|Oficial Múltiple
|$ 5.230,11
|$ 5.292,87
|$ 5.351,09
|$ 5.404,60
|$ 5.458,65
OPERADORES CNC
|CATEGORÍA
|01/04/2025
|01/05/2025
|01/06/2025
|01/07/2025
|01/08/2025
|Oficial Superior
|$ 5.230,11
|$ 5.292,87
|$ 5.351,09
|$ 5.404,60
|$ 5.458,65
|Oficial Múltiple Superior
|$ 5.596,64
|$ 5.663,90
|$ 5.726,10
|$ 5.783,37
|$ 5.841,20
|Oficial Múltiple de Referencia (JMGR)
|$ 7.775,00
|$ 7.862,50
|$ 7.917,50
|$ 8.088,00
|$ 9.114,00
Personal mensualizado
a) GRUPO "A" - PERSONAL ADMINISTRATIVO
|CATEGORÍA
|01/04/2025
|01/05/2025
|01/06/2025
|01/07/2025
|01/08/2025
|Cat. Adm. de 1°
|$ 678.969,11
|$ 687.116,74
|$ 694.675,02
|$ 701.621,77
|$ 708.637,99
|Cat. Adm. de 2°
|$ 852.527,04
|$ 862.669,37
|$ 872.376,15
|$ 881.667,21
|$ 891.453,88
|Cat. Adm. de 3°
|$ 870.056,58
|$ 880.409,28
|$ 890.184,78
|$ 899.366,62
|$ 908.077,49
|Cat. Adm. de 4°
|$ 950.239,28
|$ 961.642,16
|$ 972.290,21
|$ 981.942,41
|$ 991.761,84
Las más leídas de Economía y Política
ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH
Destacadas de hoy
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Qué se vota el domingo en PBA: cómo funciona la división por secciones y cuántas bancas hay en juego
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios