La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó el salario básico de mayo 2026 para las empleadas domésticas y el personal del sector tras la homologación del nuevo acuerdo paritario. El nuevo acuerdo, oficializado por el Ministerio de Capital Humano tras la reunión plenaria de la CNTCP que nuclea las representaciones patronales y sindicales, incluye aumentos salariales en cuatro tramos. Los incrementos marcarán el ritmo de los ingresos hasta el inicio del segundo semestre del año, cuando habrá una nueva reunión. Según lo informado en el acuerdo homologado, la pauta salarial establece incrementos de carácter acumulativo aplicables sobre los salarios mínimos conformados. El sendero de actualización quedó fijado de la siguiente manera: En paralelo a los ajustes porcentuales, la mesa paritaria definió un mecanismo para el saneamiento progresivo de los recibos de sueldo. En este sentido, se dispuso la incorporación a los salarios básicos del 50% de la suma no remunerativa que había sido otorgada durante el mes de marzo de 2026. De esta manera, en mayo la hora de limpieza para personal con retiro pasará a $ 3.547,44, mientras que el salario mensual será de $ 435.200,99. En tanto, para los empleados sin retiro, la hora subirá a $ 3.805,10 y el sueldo mensual a $ 481.109,54.