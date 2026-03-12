El Gobierno oficializó el nuevo aumento salarial para todas las empleadas domésticas que durante el próximo trimestre recibirán distintos ajustes y bonos en su liquidación mensual. La medida le dio un marco legal al acuerdo que había sido alcanzado semanas atrás por las cámaras patronales y los sindicatos. La Resolución 2/2026, firmada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), establece un esquema de aumentos escalonados para febrero y marzo de 2026. También se incluye el pago de bonos según la carga horaria de cada trabajadora. El incremento total es del 3%, aplicado de la siguiente manera: Ambos ajustes rigen para todo el personal comprendido en el régimen de la Ley 26.844. Los nuevos montos surgieron del acuerdo alcanzado el 24 de febrero en una sesión plenaria ordinaria de la CNTCP, en la que participaron representantes del sector trabajador, del sector empleador y del Estado. En esa instancia se definieron tanto las actualizaciones de los básicos como el pago de las sumas adicionales, según consta en el acta que dio origen a la resolución publicada hoy. Además de la actualización, la resolución oficializa el pago de un bono no remunerativo para febrero y marzo. El monto varía según la cantidad de horas semanales trabajadas: Por tratarse de una suma no remunerativa, el bono no incide en el cálculo del aguinaldo, las vacaciones ni los aportes previsionales. Sin embargo, este extra deberá abonarse junto al salario habitual de cada mes, tanto en febrero como en marzo, y su pago es obligatorio para todos los empleadores alcanzados por el régimen especial de casas particulares. La resolución aclara que las adecuaciones salariales dispuestas tienen alcance en todo el país, sin distinción de provincia o región. Esto implica que cualquier empleadora o empleador que tenga personal registrado bajo la Ley 26.844 debe ajustar los salarios a las nuevas escalas a partir de este mes, so pena de incurrir en incumplimiento de la normativa laboral vigente. Vale recordar que la Ley 26.844, sancionada en 2013, es el marco legal que regula específicamente las relaciones de trabajo en casas particulares en Argentina. Entre sus atribuciones, la CNTCP tiene la facultad de fijar remuneraciones mínimas y recomposiciones salariales, que es precisamente lo que ejerció en esta oportunidad con el acuerdo del 24 de febrero y su posterior oficialización de hoy. Con la publicación en el Boletín Oficial, los nuevos valores pasan a ser exigibles de manera inmediata. Desde el sector gremial habían anticipado que en los próximos meses se realizará una nueva reunión paritaria para evaluar la evolución de los salarios y definir si corresponden ajustes adicionales, en un contexto en que la inflación sigue siendo el principal parámetro de referencia para las negociaciones del sector.