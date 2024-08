Aumento ANSES para jubilados, pensionados y SUAF: hoy se anuncia la suba de septiembre, ¿se mantiene el bono?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles a las 16 horas el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio 2024, guarismo que definirá el próximo incremento de los haberes previsionales liquidados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El registro que, según estimaciones oficiales se ubicará debajo del 4%, impactará en los montos a liquidar durante septiembre para jubilados, pensionados y de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

"Julio va a tener la inflación más baja en lo que va del año" , pronosticó semanas atrás el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, durante el encuentro que mantuvo con ejecutivos de Agentes de Liquidación y Compensación (ALY). La marca referida había sido la de mayo del 4,2%.

¿Cuáles son las prestaciones ANSES que subirán desde septiembre 2024?





Según dictaminó en marzo el Gobierno Nacional mediante el Decreto 274/2024 , el porcentaje de aumento que aplicará ANSES desde septiembre impactará en los haberes de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además, a partir de la Resolución 327/2024 , el guarismo también se extenderá a las Asignaciones Familiares y sus topes de ingresos condicionales.

¿Qué pasará con el bono para jubilados y pensionados ANSES durante septiembre?



A la par del incremento dado por IPC, el Gobierno Nacional definirá la implementación de un nuevo bono de Refuerzo para jubilados y pensionados durante septiembre.

Su liquidación estará dada "en función de cómo viene la situación y los números fiscales" , según detalló en junio el presidente Javier Milei.

" Depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentirle dándole cosas que no hay y después eso terminaba siendo emisión monetaria con un efecto agregado mucho peor" , insistió el jefe de Estado.

El monto que hoy asciende a un máximo de $ 70.000 permite que su complementación con la mínima supere la Canasta Básica Total (CB) de junio que trepó a $ 282.579.