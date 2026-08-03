Con el petróleo arriba de u$s 100, el Gobierno definió un alivio fiscal para el precio de la nafta

Este lunes, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía autorizó una nueva serie de aumentos en los precios de adquisición de biocombustibles para agosto de 2026.

A través de las Resoluciones 188 y 189/2026 publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó un incremento de hasta 4% en el precio de los biocombustibles destinados para la mezcla obligatoria por ley con las naftas y el gasoil.

La medida se da tras una nueva actualización parcial en el valor de los impuestos a los combustibles. El aumento sumará presión en los costos del sector, pudiendo trasladarse a los surtidores en las próximas semanas.

El Gobierno autorizó subas de hasta 4% en los biocombustibles

Con la actualización, el precio mínimo de adquisición del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil subirá un 4%, a $ 2.001.063 por tonelada para las operaciones a llevarse a cabo durante agosto.

La normativa también determinó que el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los siete días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.

Por otro lado, el precio mínimo de adquisición por litro del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar trepó 1,74% y se fijó en $ 1.061,878.

Mientras que, para el precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz, Energía dispuso una suba del 1,75%, ubicando el nuevo valor en $ 973,244.

El texto precisó que el plazo de pago del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz no podrá exceder, en ningún caso, los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.

Asimismo, aclaró que los nuevos precios fijados “son los valores mínimos a los cuales deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno”.

Las resoluciones fundamentaron los aumentos señalando que “las actuales condiciones del mercado de biodiesel ameritan la determinación de un nuevo precio, de acuerdo al procedimiento aprobado para su cálculo.”

Argumentaron lo mismo respecto a los bioetanoles, mencionando que corresponde fijar precios para evitar “distorsiones en los precios del combustible fósil en el pico del surtidor.”

El impacto en los surtidores

Los aumentos en biocombustibles llegan en un contexto donde el Gobierno posterga la segunda etapa de aumentos impositivos a naftas y gasoil.

El Decreto 693/2026, publicado el 31 de julio, modificó el cronograma tributario para combustibles.

La norma fija incrementos impositivos parciales para agosto: $ 10.572 en naftas y $ 9.511 en gasoil en concepto de impuesto sobre combustibles líquidos. El resto de aumentos pendientes, acumulados desde 2024 y el primer trimestre de 2026, entrará en vigencia recién el 1° de septiembre.

El decreto justificó la estrategia argumentando que persigue “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

Los precios de biocombustibles se actualizan mensualmente por la Secretaría de Energía. Las normativas reconocen que esta actualización obedece a cambios en costos de elaboración y dinámica de mercados, ajustándose al Marco Regulatorio vigente desde la sanción de la Ley 27.640.

El diferimiento parcial del aumento de los impuestos se corresponde con la estrategia oficial de moderar el traslado inmediato de presiones inflacionarias a los surtidores.