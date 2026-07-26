El Banco de Previsión Social (BPS) informó cómo será el aumento diferencial y adicional que cobrarán las jubilaciones y las pensiones mínimas en los pagos que se realizarán los primeros días de agosto.

El incremento alcanzará a unos 120 mil jubilados y pensionistas por sobrevivencia, que recibirán un ajuste de 2,5% sobre 21.353,90 pesos (3,111 BPC, Base de Prestaciones y Contribuciones) que cobran en la actualidad.

El aumento se aplicará a partir del próximo 1º de julio de 2026, que se cobra con el pago de las pasividades de agosto.

Durante 2025 las jubilaciones y pensiones mínimas habían tenido un ajuste diferencial y adicional de 2%, según estableció el gobierno.

En tanto, las personas cuyos ingresos por pasividad del BPS y renta AFAP se ubiquen entre 3,05 BPC y 3,1889 BPC recibirán el aumento diferencial y adicional necesario para alcanzar un ingreso total de 21.888,61 pesos, explicó el organismo previsional.

En cambio, no tendrán derecho a este incremento quienes actualmente perciban una pasividad del BPS ajustada a 3,05 o 3,111 BPC y, al sumar la renta AFAP, superen los 21.888,61 pesos.

Estos aumentos diferenciales y adicionales se suman al ajuste anual de pasividades que en enero de 2026 fue de 5,97%, 2,32 puntos porcentuales por encima de la inflación de 2025 que se situó en 3,65%.